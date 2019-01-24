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"São patriotas"

'Sabem que têm que liderar pelo exemplo', diz Guedes sobre militares

Governo sinalizou que mudanças na aposentadoria das Forças Armadas devem ficar para uma segunda etapa da reforma da Previdência

Publicado em 

24 jan 2019 às 12:50

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 12:50

Paulo Guedes Crédito: Agência Brasil
Logo após o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), revelar, nesta quinta-feira (24), que já havia a decisão no novo governo de incluir os militares na reforma da Previdência, em uma segunda fase de mudanças nas regras, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou na mesma direção quando questionado sobre o tema pelo Estadão/Broadcast.
"São patriotas (os militares) e sabem que têm que liderar pelo exemplo", comentou entre os compromissos que cumpre no Fórum Econômico Mundial, em Davos. O general Heleno também está na cidade suíça, mas segue outra agenda.
> Bolsonaro se alinha a grupo anti-imigração da União Europeia
O Estadão/Broadcast apurou na quarta-feira (23), que, durante almoço fechado com investidores internacionais no Fórum, o presidente Jair Bolsonaro também havia dado essa mesma indicação, ainda que não declaradamente.
Segundo um participante do encontro, ele se mostrou otimista com a aprovação da proposta do Executivo pelo Congresso, mas ponderou que é preciso "ir com calma". "Ele quis dizer que em algumas áreas, que todos sabem quais são, é preciso ter cuidado e, com isso, ficou muito claro que essas áreas serão incluídas na reforma", disse a fonte.
> Bolsonaro e Guedes apontam Doria como possível presidente no futuro
A reportagem disse ao ministro Pauloo Guedes que o general havia feito essa afirmação a jornalistas que estão em Davos. "Olha, que coisa boa", comentou. Na manhã desta quinta, Guedes esteve reunido com executivos de empresas multinacionais e participará de um almoço promovido pelo Bank of America.

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