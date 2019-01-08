"Dor de barriga" de Luiz Durão levou pelo menos 40 minutos

Deputado Luiz Durão preso acusado de estupro em motel da Serra Crédito: Gazeta Online

Em seu depoimento à polícia, o deputado Luiz Durão alegou que entrou num motel na Serra com uma menor porque estava com “dor de barriga”. A coluna teve acesso a informações sobre a investigação policial. Segundo o registro eletrônico do motel, o parlamentar teria feito suas necessidades num intervalo de 43 minutos: entrou às 11h09 e saiu às 11h52 na sexta-feira.

O cenário

A perícia feita pela polícia no quarto do motel onde teria havido o estupro constatou que não havia lixo algum no banheiro e a cama do quarto estava desarrumada.

E agora?

Há um evidente constrangimento político no governo com a inesperada prisão de Luiz Durão. É que ele é o primeiro suplente do deputado Marcelo Santos (PDT), convidado para a Secretaria Estadual de Esporte.

E agora? 2

Fonte palaciana ouvida pela coluna confidencia que o governo vai aguardar as próximas decisões da Justiça sobre o caso para se posicionar definitivamente. O convite a Marcelo Santos está mantido, mas não está descartado o deputado ser “desconvidado”.

Em nome da lei

Eleitos deputados estaduais, os delegados Danilo Bahiense e Lorenzo Pazolini se envolveram recentemente em ocorrências policiais de grande repercussão.

Em nome da lei 2

Danilo foi quem deu voz de prisão ao assassino de Gerson Camata; já Lorenzo decretou a prisão do deputado estadual Luiz Durão por estupro.

Transtorno no quartel

Não está sendo fácil a rotina no QCG do Corpo de Bombeiros, onde Luiz Durão está detido no alojamento dos oficiais. A corporação teve que providenciar o acompanhamento do dia a dia do preso, com abertura de livro de registro com as atividades diárias (visita, horário de banho de sol, etc.)

O prejuízo

E o pior: no sábado passado, a viatura de resgate dos bombeiros deixou de atender a algumas chamadas para cuidar do parlamentar. Agora tudo foi ajustado e o pessoal administrativo assumiu a logística da prisão.

(Banco do) Brasil acima de tudo!

E o General Mourão, hein? O vice-presidente emplacou o filho na assessoria do Banco do Brasil com o impressionante salário de R$ 36 mil!

Capitalismo no Transcol

Ontem, no ônibus 503 do Transcol, na Serra, um ambulante vendia trufas a R$ 1 a unidade. Acima de R$ 3, o moço aceitava cartão de crédito ou débito.

Livre

O secretário de Segurança Pública, delegado Roberto Sá, foi liberado ontem pela Polícia Federal para a Sesp. Será nomeado oficialmente hoje.

Os passos do Formigão

O secretário de transporte de Vitória, Leo Formigão, já está se preparando para a disputa de vereador em 2020. Para divulgar sua marca e seu nome, seus apoiadores tiveram a iniciativa de sortear 10 bonés com o desenho de uma formiga gigante.

Ele pergunta

O secretário estadual de Transparência e Controle, Edmar Camata, posta em suas redes sociais uma foto do esgoto contaminando a Baía de Vitória. E pergunta: “Vamos buscar uma agenda limpa?”.

Eles respondem?

E aí, Seama e Iema: vamos?

Faroeste

Só no último fim de semana o comércio de Pinheiros, no Norte do Estado, sofreu cinco assaltos à mão armada. Três deles ocorreram a menos de 100 metros do DPM da cidade.

Cumpriu!

Casagrande anunciou que o desfile do 7 de Setembro voltará para Vitória. Desta forma, o governador cumpre o que já havia adiantado à coluna, na véspera do desfile do ano passado.

Menos é mais

Com a fusão do Instituto de Obras Públicas do Estado com o DER, os servidores do Iopes, que trabalhavam num prédio alugado, vão passar a dar expediente na sede do DER. O diretor-geral, Luiz Cesar Maretto, estima a economia em R$ 100 mil.

Vereador se licencia

O vereador Ricardo Chiabai (PPS) vai se licenciar da Câmara de Vila Velha para assumir a Subsecretaria de Mobilidade Urbana da Secretaria Estadual de Transportes e Obras (Setop). Quem assume a vaga de Chiabai é João Artém, do PSB.

Alô, Ministério Público!