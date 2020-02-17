"Quis dizer na avenida que Deus não exclui ninguém. Nem os LGBTs"

Cresci numa família onde ouvia que gay iria queimar no inferno, que homossexualidade é coisa do diabo, entre outras barbaridades. Esse é o discurso da Igreja, um discurso de disseminação do ódio para com a população LGBT. O mais contraditório é que a mesma Igreja que condena o aborto legal fomenta o ódio. Isso faz com que o Brasil seja campeão em crimes relacionados à LGBTfobia. Por exemplo, uma pessoa transexual no Brasil tem perspectiva de vida de apenas 35 anos. Isso porque a exclusão e invisibilidade começam na família e continuam durante a vida, diante das políticas públicas, devido à pressão das religiões sobre o poder público. A realidade é que deveríamos viver num Estado laico, mas infelizmente estamos num regime teocrático.