Ativos com maior peso no índice interferem na performance

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Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e B3, essas cinco empresas têm peso muito grande no índice, então quando essas empresas vão bem, acaba que a performance do índice Ibovespa tende a ir bem também, e o contrário também é verdadeiro, quando essas empresas vão mal, elas tendem a puxar a performance do índice para baixo.

E no momento o que a gente teve foi justamente isso, os setores de commodities, ligados a commodities como um todo, veio performando muito bem nas últimas semanas, assim como os grandes bancos, e do outro lado você tem uma série de pequenas empresas ou empresas mais focadas no mercado doméstico que vão indo muito mal.

O índice de small caps, por exemplo, vem caindo mais de 7% desde o começo do ano.

Então, muitas vezes, o investidor tem uma carteira de ações e ouve uma notícia aí falando que o índice Ibovespa está subindo x% no período, mas quando vai olhar a carteira dele, ele vê que essa performance não está muito condizente com essa rentabilidade.

E muitas vezes é exatamente isso que acontece, a composição da carteira acaba sendo muito diferente do índice e esse descolamento de performance acontece.