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Vitor Vogas

Decisão final de Hartung depende do PSDB

Desfecho do cabo de guerra entre Colnago e Ferraço decidirá sucesso ou não do movimento "Volta, Paulo Hartung"

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 18:58

Públicado em 

24 jul 2018 às 18:58
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

César Colnago e Ricardo Ferraço Crédito: Reprodução
Ao desistir de lançar candidatura ao governo do Estado no lugar de Paulo Hartung (MDB), na última sexta-feira (24), o vice-governador César Colnago (PSDB) afirmou à coluna: todos os seus movimentos e os do senador Ricardo Ferraço, também do PSDB, estavam sendo feitos de maneira conjunta e combinada.
Os fatos ocorridos ao longo desta terça-feira (24) derrubam completamente essa versão. Pela manhã, Ferraço anunciava publicamente o seu apoio pessoal à candidatura de Renato Casagrande (PSB) ao governo. Falando como porta-voz do PSDB e autorizado a conduzir as alianças eleitorais da sigla, Ferraço anunciou ainda o apoio dos tucanos a Casagrande. Tudo foi feito ao lado do próprio ex-governador, na sede do PSB, em Jucutuquara. 
No mesmo momento, os dois principais dirigentes do PSDB no Espírito Santo se reuniam a cerca de quatro quilômetros dali, no Palácio Anchieta, com o governador Paulo Hartung: o próprio Colnago, presidente estadual da legenda, e Vandinho Leite, o secretário-geral. Articulavam a possível retomada da candidatura de Hartung ao governo, contando, logicamente, com o apoio total do PSDB.
Quem é que fala pelo partido, afinal? 
Claramente, enquanto Ferraço procura puxar o PSDB para o palanque de Casagrande, Colnago trabalha nos bastidores para levá-lo de volta para o palanque de Hartung. 
O PSDB, portanto, tem uma decisão crucial a tomar. E é dessa decisão dos tucanos que deve sair a resolução final de Hartung: topa ou não topa voltar atrás e disputar mais um mandato? 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago, em reunião em São Paulo
ALCKMIN
Colnago e Ferraço podem chegar a um denominador comum já nesta quarta-feira (25). Os dois terão conversa decisiva, em Brasília, com o ex-governador Geraldo Alckmin, presidente nacional do PSDB e pré-candidato à Presidência. 
Nesta terça-feira, Alckmin conversou por telefone com Colnago e com Hartung. Segundo um tucano, ele manifestou satisfação ante a possibilidade de lançamento da candidatura do governador à reeleição.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Paulo Hartung ricardo ferraço PSDB
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