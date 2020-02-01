Curso vai ajudar vítimas de violência doméstica no ES

Estreia no próximo dia 3 de fevereiro o curso “Mulher Superando o Medo”, que visa ajudar as vítimas de violência doméstica. Inicialmente serão atendidas 100 mulheres de sete comunidades de Vila Velha, que receberão capacitação em educação financeira com ênfase no aumento da renda, além de atendimentos psicossociais. Serão 10 turmas e cinco encontros semanais, nos meses de fevereiro a junho. A formatura acontece em agosto, no Tribunal de Justiça. O projeto foi idealizado pela economista Isabel Berlinck e é financiado pelo Rotary.