Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Curso vai ajudar vítimas de violência doméstica no ES
Renata Rasseli

Curso vai ajudar vítimas de violência doméstica no ES

Estreia no próximo dia 3 de fevereiro o curso “Mulher Superando o Medo”, que vai atender 100 mulheres de Vila Velha

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 10:00

Públicado em 

01 fev 2020 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Mulher vítima de violência doméstica Crédito: Carlos Alberto Silva
Estreia no próximo dia 3 de fevereiro o curso “Mulher Superando o Medo”, que visa ajudar as vítimas de violência doméstica. Inicialmente serão atendidas 100 mulheres de sete comunidades de Vila Velha, que receberão capacitação em educação financeira com ênfase no aumento da renda, além de atendimentos psicossociais. Serão 10 turmas e cinco encontros semanais, nos meses de fevereiro a junho. A formatura acontece em agosto, no Tribunal de Justiça. O projeto foi idealizado pela economista Isabel Berlinck e é financiado pelo Rotary.

QUERIDOS DE RR

Tino Leitão e Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

PARTIU, NYC!

Ivan Aguilar está de malas prontas para sua viagem à Nova York. Ele levará neste fim de semana algumas peças piloto para a loja Flying Solo, um reduto de estilistas independentes no SoHo, onde Fernanda Calfat é a responsável pela curadoria.

PAI E FILHO

Piu e Rafael Dalla Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Família organiza bazar com peças de Tania Cruz em prol da Afecc

Roda de samba encerra festival de cinema em Manguinhos

Instituto Líderes do Amanhã comemora 10 anos no ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta Rede Gazeta Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados