Cruzeiro cascudo

Ficou bem evidente nos dois jogos da final da Copa do Brasil como a experiência faz a diferença nos resultados a favor do Cruzeiro. Além de possuir time e elenco melhor do que o Corinthians, o técnico Mano Menezes soube utilizar toda sua trajetória no futebol para conduzir o Cruzeiro ao título. Na partida desta quarta-feira ele usou a inteligência sabendo que o Corinthians teria que ser mais ofensivo. Por isso mesmo tratou de montar a tática preferida dele com uma forte marcação e contra-ataque fulminante. No jargão do futebol costuma-se dizer que o Cruzeiro foi "cirúrgico", isto é, soube aproveitar os erros do adversário para fazer os gols e vencer a partida.

Arrascaeta comemora o título após a partida entre Corinthians x Cruzeiro realizada na Arena Corinthians, válida pela Final da Copa do Brasil 2018. Crédito: JALES VALQUER

No primeiro, aproveitou o vacilo do zagueiro Léo Santos e no segundo ,após a roubada de bola, De Arrascaeta (vindo do Japão) apareceu na frente do gol e marcou com toda sua categoria. Enfim prevaleceu na reta final da Copa do Brasil, contra Flamengo e Corinthians, a experiência de um time que sabe fazer a leitura do jogo: forte no setor defensivo, mas quando sai para o ataque mostra toda a força e categoria de seus jogadores. Fórmula certa para o sistema de disputa da Copa do Brasil, o mata-mata.

As trapalhadas do VAR

Parece que o que se apresentava como solução para os erros de arbitragem está atrapalhando mais do que deveria ajudar. Tomando como exemplo as duas participações do árbitro de vídeo na partida entre Corinthians e Cruzeiro, cheguei a conclusão de que o VAR induziu o árbitro de campo, Wagner do Nascimento, ao erro. No pênalti a favor do Corinthians, que acertadamente o árbitro não tinha assinalado, somente após ser alertado e conferido no vídeo, acabou marcando uma falta inexistente. Da mesma forma se portou no gol anulado de Pedrinho, pois o toque do Jadson no Dedé não se configurou em falta e tampouco interferiu no chute ao gol.

No fim das contas um erro justificou o outro e não alteraria, em tese, o resultado da partida, mas na realidade, os fatos representaram erros grosseiros cometidos através de uma tecnologia que deveria ser utilizada para minimizá-los. Chego a conclusão que apesar da tecnologia ser boa e necessária, os erros continuam por causa da má interpretação dos árbitros.

Brasileirão

Na rodada deste final de semana o Palmeiras enfrenta o Ceará, em casa, e pode caso consiga os três pontos, aumentar a vantagem sobre o internacional, que terá pela frente uma parada difícil na segunda contra o Santos de Cuca, que vem subindo de produção na competição.

Quem pode também se aproveitar da situação e beliscar a segunda posição é o Flamengo, que enfrentará o lanterna Paraná. Mesmo o jogo sendo na casa do adversário, o Rubro-Negro embalado pelas duas vitórias nos últimos jogos pode ser considerado favorito.

Copa Espírito Santo

Amanhã o Vitória vai ao Sumaré, em Cachoeiro, enfrentar o Atlético de Itapemirim na grande final e tem toda a vantagem para conquistar a Copa Espírito Santo após o resultado de 3 a 0 do primeiro jogo. Apesar de bom time, acho pouco provável que o Galo da Vila consiga reverter o resultado. Afinal resultados com grande diferença de gols no equilibrado futebol capixaba são poucos e o Alvianil vive um melhor momento.

Será Fake News?