Crítica: "Modo Avião", da Netflix, vale pelo carisma de Larissa Manoela

Larissa Manoela e André Frambach em "Modo Avião" Crédito: Netflix

Uma das missões mais difíceis para um crítico de cinema é escrever sobre um filme totalmente voltado para um público muito específico. É complicado porque tal público provavelmente consumirá a obra sem se importar se é boa ou não; é um produto feito para eles. E se o público-alvo gosta da obra, quem é um crítico para dizer se ela é boa ou não?

“Modo Avião”, lançado quinta-feira (23) pela Netflix, marca a estreia da estrela Larissa Manoela no serviço de streaming e se encaixa perfeitamente na missão do primeiro parágrafo. O filme de César Rodrigues (“Minha Mãe é Uma Peça 2”) é uma comédia adolescente 100% voltada para os mais de 28 milhões de seguidores que a atriz tem no Instagram.

A trama acompanha Ana (Larissa), uma jovem influencer que registra todos os passos de sua vida nas redes sociais. Sua popularidade lhe rendeu um contrato com uma marca famosa, mas também a tornou uma refém do smartphone, que ela não larga nem para dirigir - uma mistura que obviamente não daria certo.

Após sofrer um acidente grave, Ana é obrigada a ir para a casa do avô Germano (Erasmo Carlos) no interior e a ficar desconectada do mundo durante esse tempo. Lá, ela terá que aprender a dar valor às coisas simples da vida e desapegar de praticamente tudo o que a movia antes do acidente.

O roteiro, simples, é baseado em um texto do mexicano Alberto Bremmer. A adaptação de Renato Fagundes e Alice Name-Bomtempo conversa bem com seu público, acostumado à linguagem adotada pelo filme. Para dar um ar mais “moderno” a uma história tão básica, César Rodrigues faz uso de grafismos interessantes como, por exemplo, mostrar o que as pessoas estão postando enquanto Ana entra no ambiente - à medida que as telas e as mensagens vão surgindo, tem-se uma ideia da popularidade da jovem. As postagens e as telas dos smartphones são algo com que o espectador vai se identificar.

Elenco do filme "Modo Avião" Crédito: Netflix

“Modo Avião” tem algumas sacadas legais e até sutis, mas acaba abrindo mão dessa característica para embarcar em uma jornada previsível. Ana, na maior parte do tempo, não parece estar mudando, apenas se conformando com a situação em que se encontra. Além disso, o texto apresenta situações repentinas apenas para que sirvam a seu favor, mas as abandona quando cumprem seu papel (a corrida, por exemplo).

Além disso, todo o terceiro ato parece apressado, com soluções fáceis e imediatas - mas talvez seja assim que funcione para esse público. Curiosamente, o filme pouco reflete sobre seu tema principal - a exposição excessiva, as novas tecnologias, as falsas aparências ou a obsessão pelas curtidas não são debatidos em momento algum, apenas não dirija e mande mensagem.