Rede Gazeta emplaca 9 troféus no 17° Prêmio do Jornalismo Cooperativista

Em noite de festa, oito profissionais da Rede Gazeta levaram nove troféus no 17º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB/ES). A cerimônia para anunciar os vencedores foi realizada na na última sexta-feira (29), em Vitória. Neste ano, a empresa emplacou 18 trabalhos finalistas.
Fernando Madeira e Ricardo Medeiros levaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria Fotojornalismo. No Radiojornalismo, Patrícia Vallim, da Rádio CBN Vitória, conquistou o primeiro lugar. No Telejornalismo, o destaque foi Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que também faturou o primeiro lugar. Na categoria Cinegrafia, Archimedis Patrício ficou em primeiro. Em segundo lugar, em Webjornalismo, ficou o repórter Felipe Khoury, do site HZ.
E teve gazeter faturando dois prêmios de uma vez. Nayra Loureiro, estagiária do site A Gazeta, levou o primeiro lugar na categoria Estudante – que participam alunos de Jornalismo que produziram conteúdos para os veículos de suas faculdades. Ela também levou o primeiríssimo lugar no voto popular, com 2.983 votos. Bianca Lemos, estagiária da Comunicação Institucional, ficou em 2º lugar no voto popular, com 2.558 votos.
Conheça os trabalhos dos gazeters vencedores:
- FOTOJORNALISMO
Fernando Madeira
Trabalho: De Olho no Futuro: projeto social distribui óculos para crianças em Vila Velha
2º lugar
Ricardo Medeiros
Trabalho: Doce Mel
- RADIOJORNALISMO
Patricia Vallim
Trabalho: Câncer de Mama - A ajuda que previne e dá esperança
- TELEJORNALISMO
Paulo Ricardo Sobral
Coautores: Rodrigo Gomes, Marrey Júnior e Gabriel Mitani
Trabalho: O conilon e a tecnologia: como um café usado pra mistura ganhou status de bebida especial
- CINEGRAFIA
Archimedis Patrício
Coautor: João Brito
Trabalho: O estado é o sexto maior produtor de borracha do país
- WEBJORNALISMO
Felipe Khoury
Coautor: Vitor Jubini, Fernando Madeira e Cauã Christian
Trabalho: Como as bikes compartilhadas ajudam quem mora na periferia da Grande Vitória
- ESTUDANTE
Nayra Loureiro
Trabalho: Cooperados mirins misturam empreendedorismo e solidariedade em uma receita de sucesso
- VOTO POPULAR
Nayra Loureiro
Trabalho: Cooperados mirins misturam empreendedorismo e solidariedade em uma receita de sucesso
2º lugar
Bianca Lemos
Trabalho: “O cooperativismo sustentável como solução para causas urgentes”