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Reconhecimento

Rede Gazeta emplaca 9 troféus no 17° Prêmio do Jornalismo Cooperativista

Premiação aconteceu na noite de sexta-feira (29), em Vitória; dos 18 prêmios finalistas, oito funcionários da Rede Gazeta levaram nove prêmios

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 09:19

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 nov 2024 às 09:19
Vencedores da Rede Gazeta
Vencedores da Rede Gazeta Crédito: Divulgação/OCB ES
Em noite de festa, oito profissionais da Rede Gazeta levaram nove troféus no 17º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB/ES). A cerimônia para anunciar os vencedores foi realizada na na última sexta-feira (29), em Vitória. Neste ano, a empresa emplacou 18 trabalhos finalistas.
Fernando Madeira e Ricardo Medeiros levaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria Fotojornalismo. No Radiojornalismo, Patrícia Vallim, da Rádio CBN Vitória, conquistou o primeiro lugar. No Telejornalismo, o destaque foi Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que também faturou o primeiro lugar. Na categoria Cinegrafia, Archimedis Patrício ficou em primeiro. Em segundo lugar, em Webjornalismo, ficou o repórter Felipe Khoury, do site HZ.
E teve gazeter faturando dois prêmios de uma vez. Nayra Loureiro, estagiária do site A Gazeta, levou o primeiro lugar na categoria Estudante – que participam alunos de Jornalismo que produziram conteúdos para os veículos de suas faculdades. Ela também levou o primeiríssimo lugar no voto popular, com 2.983 votos. Bianca Lemos, estagiária da Comunicação Institucional, ficou em 2º lugar no voto popular, com  2.558 votos.
Conheça os trabalhos dos gazeters vencedores:
  • FOTOJORNALISMO
1° lugar
Fernando Madeira
Trabalho: De Olho no Futuro: projeto social distribui óculos para crianças em Vila Velha

2º lugar
Ricardo Medeiros
Trabalho: Doce Mel
  • RADIOJORNALISMO
1º lugar
Patricia Vallim
Trabalho: Câncer de Mama - A ajuda que previne e dá esperança
  • TELEJORNALISMO
1° lugar
Paulo Ricardo Sobral
Coautores: Rodrigo Gomes, Marrey Júnior e Gabriel Mitani
Trabalho: O conilon e a tecnologia: como um café usado pra mistura ganhou status de bebida especial
  • CINEGRAFIA
1º lugar
Archimedis Patrício
Coautor: João Brito
Trabalho: O estado é o sexto maior produtor de borracha do país
  • WEBJORNALISMO
2º lugar
Felipe Khoury
Coautor: Vitor Jubini, Fernando Madeira e Cauã Christian
Trabalho: Como as bikes compartilhadas ajudam quem mora na periferia da Grande Vitória
  • ESTUDANTE
1° lugar
Nayra Loureiro
Trabalho: Cooperados mirins misturam empreendedorismo e solidariedade em uma receita de sucesso
  • VOTO POPULAR
1° lugar
Nayra Loureiro
Trabalho: Cooperados mirins misturam empreendedorismo e solidariedade em uma receita de sucesso
2º lugar
Bianca Lemos
Trabalho:  “O cooperativismo sustentável como solução para causas urgentes”

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