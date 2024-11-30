Rede Gazeta emplaca 9 troféus no 17° Prêmio do Jornalismo Cooperativista

Vencedores da Rede Gazeta Crédito: Divulgação/OCB ES

Em noite de festa, oito profissionais da Rede Gazeta levaram nove troféus no 17º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB/ES). A cerimônia para anunciar os vencedores foi realizada na na última sexta-feira (29), em Vitória. Neste ano, a empresa emplacou 18 trabalhos finalistas.

Fernando Madeira e Ricardo Medeiros levaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria Fotojornalismo. No Radiojornalismo, Patrícia Vallim, da Rádio CBN Vitória, conquistou o primeiro lugar. No Telejornalismo, o destaque foi Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que também faturou o primeiro lugar. Na categoria Cinegrafia, Archimedis Patrício ficou em primeiro. Em segundo lugar, em Webjornalismo, ficou o repórter Felipe Khoury, do site HZ.

E teve gazeter faturando dois prêmios de uma vez. Nayra Loureiro, estagiária do site A Gazeta, levou o primeiro lugar na categoria Estudante – que participam alunos de Jornalismo que produziram conteúdos para os veículos de suas faculdades. Ela também levou o primeiríssimo lugar no voto popular, com 2.983 votos. Bianca Lemos, estagiária da Comunicação Institucional, ficou em 2º lugar no voto popular, com 2.558 votos.

Conheça os trabalhos dos gazeters vencedores:

FOTOJORNALISMO 1° lugar

Fernando Madeira

Trabalho: De Olho no Futuro: projeto social distribui óculos para crianças em Vila Velha

2º lugar Ricardo Medeiros

Trabalho: Doce Mel

RADIOJORNALISMO 1º lugar

Patricia Vallim

Trabalho: Câncer de Mama - A ajuda que previne e dá esperança

TELEJORNALISMO 1° lugar

Paulo Ricardo Sobral

Coautores: Rodrigo Gomes, Marrey Júnior e Gabriel Mitani

Trabalho: O conilon e a tecnologia: como um café usado pra mistura ganhou status de bebida especial

CINEGRAFIA 1º lugar

Archimedis Patrício

Coautor: João Brito

Trabalho: O estado é o sexto maior produtor de borracha do país

WEBJORNALISMO 2º lugar

Felipe Khoury

Coautor: Vitor Jubini, Fernando Madeira e Cauã Christian

Trabalho: Como as bikes compartilhadas ajudam quem mora na periferia da Grande Vitória

ESTUDANTE 1° lugar

Nayra Loureiro

Trabalho: Cooperados mirins misturam empreendedorismo e solidariedade em uma receita de sucesso