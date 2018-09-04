Convento da Penha terá iluminação nova a partir do dia 27

O Convento ficará mais visível à noite. Crédito: Gazeta Online

Será inaugurada no próximo dia 27 a nova iluminação do Convento da Penha. Toda a estrada de acesso ao templo, desde o portão principal na Prainha, recebeu postes com luzes de LED que vão permitir visitas e missas noturnas no mais importante ponto turístico do Estado. A obra custou R$ 2,4 milhões e foi bancada pela Prefeitura de Vila Velha.

Mais visível

Segundo Erika Kunkel Varejão, diretora do Instituto Modus Vivendi, responsável pelo projeto, com a nova iluminação toda em LED, importada, o Convento ficará mais visível à noite, assim como a pedra e alguns pontos da mata. Será possível também projetar cores temáticas sem utilização de filtro, além de piscar luzes nas trocas de horas ou em eventos especiais.

Internet grátis

Outra novidade é que o Campinho, onde são realizadas as celebrações externas, terá internet gratuita com wi-fi. “Assim os visitantes poderão compartilhar fotos do Convento”, explica Erika. No dia 28, os fiéis poderão subir a ladeira de acesso ao Convento para conhecer a nova iluminação.

Levaram falta

Ricardo Ferraço (PSDB) e Magno Malta (PR) não foram ontem ao debate entre os candidatos ao Senado na UVV. Os estudantes consideraram a ausência uma desfeita.

Alerta

Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu Nacional de Belas-Artes, Museu Histórico Nacional... O país tem que cuidar pra depois não chorar.

Pista livre

O Dnit-ES reforça: neste feriado de 7 de Setembro a BR 262 não será interditada para detonação de rochas no trecho que está sendo duplicado.

Até quando?

O foguetório dos traficantes nos morros de Vitória foi tão intenso, no final da noite de segunda e madrugada de terça, que foi possível ouvi-lo na Prainha, em Vila Velha.

Tribunal antenado

O perfil do TRT-ES no Face foi muito criativo ao homenagear a cantora Beyoncé, que fez aniversário ontem. O Tribunal usou nomes de músicas da cantora que têm relação com o mundo do trabalho, como “mentiras e demissão”, “mulheres no comando” e “folga para quem casa”.

A pracinha do Rei

Casagrande e seus cabos eleitorais vão se encontrar hoje em Cachoeiro no local conhecido como Pracinha do Roberto Carlos. Logo nesta eleição sem tantas emoções...

Haja tinta

Ontem a Prefeitura da Serra, conforme mostra foto da coluna, apagou pichações criminosas em três bairros do município. Hoje é a vez de José de Anchieta.

Transparência

A Diocese de Colatina está fazendo uma pesquisa com candidatos a deputado federal e estadual. As respostas dos candidatos serão publicadas no site da diocese à disposição para consulta dos eleitores.

Onde está Erick?

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), tem sido visto pouco na Casa nas duas últimas semanas.

Chegou, saiu

Aliás, há quem diga que tem deputado indo tão raramente à Assembleia que, quando vai, está estacionando o carro de ré para não precisar manobrar na hora de ir embora.

Pega ladrão!

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) foi vítima de furto de cabos elétricos na sua sede, em Bento Ferreira, na noite de segunda. É a terceira vez, num intervalo de dois meses, que o roubo acontece.

Máquina de likes

Leitor da coluna, que é de esquerda, reclama que seu nome surgiu como um dos que curtiram o post de um candidato ao Senado que ele considera de direita. O leitor-eleitor suspeita de que um robô esteja inflando as redes sociais do candidato.

Vamos escrever?

A série Escritos de Vitória deste ano tem como tema “Patrimônios Culturais de Vitória”. Quem quiser participar pode enviar texto, em prosa ou verso, literário ou não, com até 5 mil caracteres, em word. Até 30/9. E-mail: [email protected]

Atropelando

Parece que a crise financeira não chegou à campanha de Jorge Carreta, candidato a deputado federal. O vice-prefeito de Vila Velha e ungido por Max Filho está com um exército de cabos eleitorais nas ruas.

Constatação

Os bandidos não estão respeitando nem a região do Quartel do Comando-Geral da PM em Maruípe.

Alô, Educação!