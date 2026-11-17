O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências e presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi oferece uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras para pessoas e empresas.