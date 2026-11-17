O Sicredi foi reconhecido como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo terceiro ano consecutivo, conquistando o 1º lugar no ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2026, na categoria Gigantes.
“O resultado consolida uma trajetória de excelência em gestão de pessoas e reforça o compromisso da instituição com a construção de um ambiente de trabalho baseado na confiança, no desenvolvimento contínuo e no propósito cooperativista”, comemora o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.
A conquista mantém a empresa na liderança do ranking nacional, após alcançar o primeiro lugar também em 2024 e 2025. Segundo Port, “o reconhecimento reflete uma estratégia que integra desenvolvimento humano, inovação, bem-estar, escuta ativa e oportunidades concretas de crescimento profissional para mais de 50 mil colaboradores distribuídos em todo o país”.
Com mais de 10,5 milhões de associados e presença em mais de 2,2 mil municípios brasileiros, o Sicredi busca reproduzir internamente os mesmos princípios que orientam seu modelo cooperativo de negócios. A instituição reúne mais de 90 cooperativas de crédito, tendo as pessoas como elemento central tanto na relação com os associados quanto na gestão dos colaboradores.
“Praticamos internamente o que defendemos fora da instituição. Nosso propósito de gerar prosperidade alinha os objetivos do associado, que valoriza o trabalho entregue, com os do colaborador, que percebe o impacto da sua atuação no crescimento de todos”, destaca Port. Ele pontua que esse reconhecimento reflete uma construção coletiva impulsionada pelo engajamento das pessoas e pelo aprimoramento contínuo da cultura corporativa.
A escuta contínua das pessoas é um dos pilares da estratégia de gestão do Sicredi. Em 2026, a Pesquisa de Clima contou com a participação de 93% dos colaboradores, representando mais de 45 mil respondentes. Os resultados servem como base para decisões relacionadas à experiência do colaborador, ao desenvolvimento das lideranças e ao fortalecimento da cultura organizacional.
Entre as iniciativas implementadas a partir desse processo estão a ampliação da frequência das conversas de desenvolvimento entre lideranças e equipes e o fortalecimento de ações voltadas à construção de ambientes de trabalho cada vez mais colaborativos, inclusivos e orientados ao protagonismo das pessoas.
Inclusive, em 2025, o Sicredi destinou mais de R$ 68 milhões para iniciativas de educação corporativa, fortalecendo programas de formação técnica, comportamental, liderança e governança. A plataforma Sicredi Aprende é uma das principais ferramentas dessa estratégia. Somente no primeiro semestre de 2026, a plataforma disponibilizou 33 cursos regulatórios, 264 cursos e 124 trilhas de aprendizagem. Ao todo, foram concluídas mais de 800 mil horas de aprendizagem pelos colaboradores.
A valorização das pessoas também se traduz em indicadores de movimentação interna na instituição. Entre setembro de 2025 e agosto de 2026 foram investidos mais de R$ 12 milhões em reconhecimentos salariais.
O Sicredi mantém iniciativas voltadas à diversidade, inclusão e equidade, incluindo programas de aceleração feminina, ações afirmativas e estruturas de governança dedicadas ao tema. Segundo a pesquisa certificada pelo GPTW, 92% dos colaboradores afirmam que as ações de diversidade e inclusão são evidentes e aplicadas na prática.
Entre as iniciativas de destaque está o Comitê Mulher, que atua no desenvolvimento de lideranças femininas e no fortalecimento do protagonismo das mulheres nas cooperativas e nas comunidades. Somente em 2025, o programa reuniu 5,3 mil participantes e contribuiu para a eleição de 85 integrantes dos conselhos de administração e fiscais das cooperativas.
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências e presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi oferece uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras para pessoas e empresas.