Shopping Vitória traz de volta o maior festival de carnes premium do país

Com 8 toneladas de carne, o Carnivoria terá diferentes cortes preparados por chefs especializados que também darão aulas de gastronomia Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Para quem é fã de um bom churrasco, os cortes e as formas de preparo fazem toda a diferença. Melhor ainda se estiverem acompanhados de cerveja artesanal e muita música. Tudo isso estará reunido no próximo sábado, domingo e segunda (15 a 17 de abril) e nos dias 21 a 23 abril, quando o Shopping Vitória trará de volta à Capital o maior festival de carnes premium do país, o Carnivoria. Das 12h às 22h, o evento contará com peças assadas no fogo de chão até opções vegetarianas. Tudo preparado por chefs especializados que também darão aulas de gastronomia. A entrada é gratuita.

Serão 12 estações de churrasco divididas em bife chorizo, arroz carreteiro, texas brisket, burguer, costela de chão, costelinha barbecue (BBQ), cupim no varal, linguiça defumada, porchetta, salmão pranchado, legumes e pão de alho. Entre as cervejas, o evento contará com três opções artesanais: King Bier, Big Step e Casa 107. O cardápio tem ainda acompanhamentos e sobremesas, com pratos entre R$ 35 a R$ 65.

Vale destacar que tudo será pago em moeda única: o visitante adquire um cartão, carrega com o valor que desejar e usa para consumação no evento. O objetivo é agilizar os pedidos aos visitantes e proporcionar a melhor experiência possível. A expectativa é receber 35 mil pessoas nos seis dias de festival.

O cardápio tem ainda acompanhamentos e sobremesas, com pratos entre R$ 35 a R$ 65 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Assadores profissionais

As churrasqueiras serão comandadas por assadores profissionais. Entre os nomes mais famosos estão Ozéias, participante do reality Na Brasa; Lucas, campeão do Meatstock Brasil; Fernando Possenti, participante do reality Brasil BBQ e Henrique Okuda, idealizador do evento e apresentador do canal Meat Experience.

"Brincamos com as sensações e sentidos da gastronomia de alta qualidade em um formato descontraído para que todos possam mergulhar no mundo do churrasco de várias partes do mundo" Chef Henrique Okuda - Criador do evento e um dos principais nomes do churrasco do país

Aulas show gratuitas

Quem quiser ainda aprender a preparar o churrasco em casa, pode esclarecer dúvidas, bater papo e aprender com as aulas show gratuitas. Os interessados terão a oportunidade de entrar em contato com grandes nomes da gastronomia nacional como Jimmy Ogro do programa Mais Você, da Ana Maria Braga; Carol Armenio; Bruno Salomão, do canal Cansei de ser Chef e Edd Campos, chef e apresentador do reality show Na Brasa. Veja a programação completa ao final do texto.

Jimmy Ogro, do programa Ana Maria Braga, vai dar aula show com o tema “Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral” Crédito: Fernando Borges/Divulgação

Os destaques do churrasco de alta-gastronomia

Para quem quer conhecer mais do churrasco da alta-gastronomia, confira abaixo alguns dos cortes mais tradicionais apontados pelos chefs do evento:

01 Contrafilé Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos em parrillas. Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 02 Texas brisket O texas brisket é o corte preferido entre os americanos. O corte é preparado em lenta cocção e defumação para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas. 03 Costela A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos para a rainha do churrasco. O processo pode levar até 12 horas de preparo 04 Salmão pranchado Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar.

Shopping Vitória traz de volta o maior festival de carnes premium do país

Confira a programação

Sábado (15/04)

13h - 15h: Lu Nogueira:

15h30 - 16h30: Aula Show com Jimmy Ogro – “Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral”

17h -19h: MMZ

20h - 22h: Vini Ayres

Domingo (16/04)

15h30- 16h30: Aula Show com Carol Armenio – “Construindo sabores para o seu churrasco”

17h -19h: Cadu Caruso, cover Cazuza

20h-22h: The Crew

Carol Armenio dará a aula show “Construindo sabores para o seu churrasco” Crédito: Divulgação

Segunda (17/04)

13h -15h: Ferna

17h- 19h: Like a Boss

20h-22h: Banda 027

Sexta (21/04)

13h -15h: Overphone

17h - 19h:Bad Guys

20h-22h: Replay

Edd Campos vai dar a aula show “Como se tornar um churrasqueiro profissional” Crédito: Divulgação

Sábado (22/04)

13h - 15h: Hot 4 Teachers

15h30- 16h30: Aula Show com Edd Campos – “Como se tornar um churrasqueiro profissional”

17h -19h: Bernardo John

20h-22h: Dona Fran

Bruno Salomão, do canal Cansei de ser Chef, vai ensinar a fazer churrasco de chef em casa Crédito: Thais Araújo/ Divulgação