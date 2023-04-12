Shopping Vitória traz de volta o maior festival de carnes premium do país

Para quem é fã de um bom churrasco, os cortes e as formas de preparo fazem toda a diferença. Melhor ainda se estiverem acompanhados de cerveja artesanal e muita música. Tudo isso estará reunido no próximo sábado, domingo e segunda (15 a 17 de abril) e nos dias 21 a 23 abril, quando o Shopping Vitória trará de volta à Capital o maior festival de carnes premium do país, o Carnivoria. Das 12h às 22h, o evento contará com peças assadas no fogo de chão até opções vegetarianas. Tudo preparado por chefs especializados que também darão aulas de gastronomia. A entrada é gratuita.
Serão 12 estações de churrasco divididas em bife chorizo, arroz carreteiro, texas brisket, burguer, costela de chão, costelinha barbecue (BBQ), cupim no varal, linguiça defumada, porchetta, salmão pranchado, legumes e pão de alho. Entre as cervejas, o evento contará com três opções artesanais: King Bier, Big Step e Casa 107. O cardápio tem ainda acompanhamentos e sobremesas, com pratos entre R$ 35 a R$ 65.
Vale destacar que tudo será pago em moeda única: o visitante adquire um cartão, carrega com o valor que desejar e usa para consumação no evento. O objetivo é agilizar os pedidos aos visitantes e proporcionar a melhor experiência possível. A expectativa é receber 35 mil pessoas nos seis dias de festival.
Assadores profissionais
As churrasqueiras serão comandadas por assadores profissionais. Entre os nomes mais famosos estão Ozéias, participante do reality Na Brasa; Lucas, campeão do Meatstock Brasil; Fernando Possenti, participante do reality Brasil BBQ e Henrique Okuda, idealizador do evento e apresentador do canal Meat Experience.
"Brincamos com as sensações e sentidos da gastronomia de alta qualidade em um formato descontraído para que todos possam mergulhar no mundo do churrasco de várias partes do mundo"
Aulas show gratuitas
Quem quiser ainda aprender a preparar o churrasco em casa, pode esclarecer dúvidas, bater papo e aprender com as aulas show gratuitas. Os interessados terão a oportunidade de entrar em contato com grandes nomes da gastronomia nacional como Jimmy Ogro do programa Mais Você, da Ana Maria Braga; Carol Armenio; Bruno Salomão, do canal Cansei de ser Chef e Edd Campos, chef e apresentador do reality show Na Brasa. Veja a programação completa ao final do texto.
Os destaques do churrasco de alta-gastronomia
Para quem quer conhecer mais do churrasco da alta-gastronomia, confira abaixo alguns dos cortes mais tradicionais apontados pelos chefs do evento:
01
Contrafilé
Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos em parrillas. Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne;
02
Texas brisket
O texas brisket é o corte preferido entre os americanos. O corte é preparado em lenta cocção e defumação para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas.
03
Costela
A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos para a rainha do churrasco. O processo pode levar até 12 horas de preparo
04
Salmão pranchado
Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar.
Shopping Vitória traz de volta o maior festival de carnes premium do país
Confira a programação
Sábado (15/04)
- 13h - 15h: Lu Nogueira:
- 15h30 - 16h30: Aula Show com Jimmy Ogro – “Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral”
- 17h -19h: MMZ
- 20h - 22h: Vini Ayres
Domingo (16/04)
- 15h30- 16h30: Aula Show com Carol Armenio – “Construindo sabores para o seu churrasco”
- 17h -19h: Cadu Caruso, cover Cazuza
- 20h-22h: The Crew
Segunda (17/04)
- 13h -15h: Ferna
- 17h- 19h: Like a Boss
- 20h-22h: Banda 027
Sexta (21/04)
- 13h -15h: Overphone
- 17h - 19h:Bad Guys
- 20h-22h: Replay
Sábado (22/04)
- 13h - 15h: Hot 4 Teachers
- 15h30- 16h30: Aula Show com Edd Campos – “Como se tornar um churrasqueiro profissional”
- 17h -19h: Bernardo John
- 20h-22h: Dona Fran
Domingo (23/04)
- 13h - 15h: CoverRed (Cover de Red Hot Chilli Peppers)
- 15h30- 16h30: Aula Show com Bruno Salomão – “Churrasco de chef em casa”
- 17h -19h: Letal (cover metálica)
- 20h-22h: Picnic Dog