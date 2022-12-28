Despedida em grande estilo: P12 Guarapari agita público e economia local

O último fim de semana do P12 consagrou a qualidade da programação do beach club Crédito: Leo Gurgel/Divulgação

Point do verão capixaba na alta temporada de janeiro, o P12 Guarapari coroou seu terceiro e último fim de semana de programação com uma maratona de shows de tirar o fôlego. Nomes consagrados subiram ao palco e fizeram a festa.

Sexta-feira, 13, foi dia (e noite) de sorte para os frequentadores, que conferiram o superevento Paradise Festival, com a união do P12 Guarapari, Pedreira, Aquarius Produções e Fervô Entretenimento.

As estrelas foram Luísa Sonza, João Gomes, Nattan, Pedro Sampaio e Glória Groove. Aguardadíssima pelo público, Sonza não decepcionou os fãs e fez um show com os seus maiores sucessos – “Braba”, “Combatchy” e “Sentadona” não poderiam ficar de fora.

Luísa Sonza esbanjou sensualidade e entregou performance no palco Crédito: Leo Gurgel/Divulgação

A despedida foi de arrebatar. No sábado, 14, A dupla Cat Dealers (Pedro Henrique e Luiz Guilherme Cardoso) se apresentaram. A dupla Jorge e Mateus, queridinha do público sertanejo, agitou o público com seus principais clássicos em duas horas de apresentação para a alegria de capixabas e turistas. E ainda não faltou fôlego quando o gigante Léo Santana subiu ao palco já na madrugada de domingo.

Agitando também a economia

Segundo a P12, a programação do beach club Guarapari lotou hotéis da região, movimentou restaurantes, gerou mais de 700 empregos diretos e indiretos, em três finais de semana, com mais de 25 atrações nacionais e locais e muitas horas de som para um público de em média 65 mil pessoas, entre turistas e capixabas.

Os sócios organizadores comemoram um retorno dos grandes eventos após as fases críticas da pandemia da Covid-19. Mesmo a chuva nos primeiros dias não impediu a alegria, clima de paz e em busca de um bom entretenimento.

Uma temporada imperdível

Ao todo, na programação, oito datas foram reservadas. O melhor? Tudo isso em um espaço totalmente renovado com mais de 30 mil metros quadrados e uma infraestrutura completa. A programação foi aberta no dia 30 de dezembro, com o show de Gusttavo Lima

“O P12 já contava com uma das melhores estruturas de casas de shows no Brasil, mas agora adicionamos um tempero especial: uma lista recheada com os maiores artistas do país. Nossas expectativas estão altas porque temos muitas novidades preparadas para esta época”, ressalta um dos organizadores do P12 Guarapari, Itagildo Marques, durante a pré-temporada.

O P12 Guarapari é um dos maiores beach clubs do país, com mais de 20 atrações de diferentes ritmos musicais Crédito: P12 Guarapari/Divulgação

Além da reforma geral do beach club, ele conta que o local dispôs de uma nova estrutura de palco e festas exclusivas.

“Felicidade imensa contar com uma programação com nomes tão importantes do cenário musical”, pontua Nelinho Miranda, um dos organizadores do P12 Guarapari.

A galera na galeria

3º fim de semana: despedida que já deixou saudades

Luísa Sonza apresentou novo visual. Cantou e fez todo mundo sair do chão. O DJ João Vianna, com sua performance que os fãs amam, também comandou a galera. Os capixabas PA (Paulo André) e PV (Paulo Victor) Tubarão pelo backstage do P12 Guarapari e foram bem tietados.

PV Tubarão, que explodiu no TikTok, ainda fez a famosa dancinha com o Pedro Sampaio, como registram as lentes do fotógrafo Léo Gurgel. Veja as fotos. Os créditos das imagens nesta galeria são de Léo Gurgel e Adriana Jenner Assessoria.

Despedida em grande estilo: o último fim de semana da temporada 2023 no P12

2º fim de semana: todos os ritmos

Três dias recheados de atrações nacionais para todos os gostos e todas as idades. Assim foi o segundo fim de semana no P12 Guarapari, em 6, 7 e 8 de janeiro. Teve o melhor da música eletrônica com Vintage Culture e Dennis DJ e carnaval de Salvador com o furacão Ivete Sangalo. O sertanejo embalou os corações sob o comando de Henrique & Juliano.

Mari Fernandez e Zé Vaqueiro, revelações da música brasileira, deram o ritmo do forró, e ainda não faltou fôlego para o público curtir o hip hop de L7nnon, o rapper que conquistou o Brasil com o hit “Ai, Preto”.

Veja quem marcou presença no segundo fim de semana do P12

1º fim de semana: abertura em grande estilo

A nova fase da casa de shows foi aberta pelo embaixador Gusttavo Lima, no dia 30 de dezembro, em uma festa de pré-Réveillon, junto com o DJ Baskhar. Já na noite da virada, quem comandou a chegada de 2023 foram a dupla Zé Neto & Cristiano e o DJ KVS.

Para começar o primeiro dia do ano com pé direito e também na areia, acompanhado de uma cervejinha, o P12 Guarapari recebeu o cantor de pagode Thiaguinho e o rapper Filipe Ret. Uma atração à parte foi a presença do ex-bbb Paulo André, o PA, que do palco interagiu com a plateia e com os dois artistas.

Confira o que rolou no P12 no primeiro fim de semana da temporada 2023

E tem mais fotos do primeiro "finde". Até jogador do Flamengo, o goleiro Hugo Souza, tietou a dupla Zé Neto & Cristiano, que também animou a virada.

Pré-Réveillon e Réveillon do P12: veja quem passou por lá

Infraestrutura moderna e renovada

Com infraestrutura completa, o espaço conta com estacionamento, estrutura de containers para bares e banheiros, uma área que contempla deque, lagoa, lounges e espaços instagramáveis e calçamento em toda área de shows para proporcionar conforto ao público, principalmente, para pessoas com deficiência(PcD).