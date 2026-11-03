Nutricionista de Marilândia amplia restaurante para marca de congelados com apoio do Sicredi

Filha de uma costureira e de um agricultor, Nádria Fusato Coslop cresceu entre os almoços de domingo da avó Beia e os pães e sobremesas da avó Adeir. Foi ali, em meio às panelas, que aprendeu que cozinhar é uma forma de servir com amor. Passado o tempo, já formada em Nutrição, ela trocou a carreira em um hospital pelo comando do Divino Restaurante, em Marilândia, no interior do Espírito Santo, e hoje é dona de dois negócios: o restaurante e a DiviFood, marca de comidas congeladas. No caminho, o Sicredi se tornou o parceiro que deu a ela segurança para decidir os próximos passos.
Nádria se formou em 2015 e passou seis anos em cozinhas industriais de hospitais, até se tornar coordenadora do setor de Nutrição do Hospital e Maternidade São José, em Colatina. Apesar da trajetória sólida, a rotina de deslocamento entre as duas cidades e a falta de autonomia para tomar decisões a incomodavam. Sem nunca ter descrito o empreendedorismo como um sonho, ela decidiu abrir um negócio na cidade natal, ao lado do marido, Rogério.
Assim, o Divino Restaurante, um self-service de comida feita com temperos naturais, foi inaugurado em setembro de 2021, ainda no fim da pandemia. Nádria, inclusive, relembra que não parou para pensar nos riscos.
“Eu não tive um agente que me motivou. Na verdade, eu desconhecia essa minha veia empreendedora. Foi a vontade de tomar as minhas decisões, de ficar mais perto de casa e de me sentir dona. Simplesmente decidi e fui de máscara mesmo. Foi um ato de coragem, mas bem genuíno”, diz.
O restaurante cresceu e se tornou referência na região, mas só o movimento nas mesas não resolveu tudo. Com cerca de um ano de funcionamento, a empresária enfrentou desafios como dívidas e contas atrasadas. Ela conhecia produção, cardápio e liderança, mas não administração.
“Eu tinha tudo o que precisava para abrir a empresa, sabia sobre a produção, cardápio, mas não tinha conhecimento em administração. Vendia bem, tinha muitos clientes, mas não sabia administrar o dinheiro que entrava”, relata.
A virada veio quando decidiu contratar uma auxiliar administrativa. Nádria conta que levou um mês para ter coragem de mostrar a lista de dívidas à nova colaboradora. “Parecia que eu estava mostrando que tinha falhado. Foi muito difícil, mas ela me acolheu muito e me ajudou a pensar no que eu poderia fazer. Eu precisei aprender a ter a humildade de pedir ajuda, e acho que isso é muito difícil para a maioria dos empresários e empreendedores no início, ter essa coragem de dizer ‘Olha, que não consigo fazer isso sozinha mais, eu preciso de suporte’. Demorou, mas consegui”, conta.
Foi nessa mesma época que Nádria conheceu o Sicredi. Em novembro de 2024, a instituição inaugurou uma agência em Marilândia, e a empresária, que ainda não era associada, conheceu de perto o cooperativismo por meio de uma colaboradora da cooperativa, que foi até o restaurante e mostrou como a empresária poderia administrar o negócio a partir da conta no Sicredi.
“Ela pegou na minha mão, me mostrou como que eu faria com os pagamentos, abriu conta salário para todos os meus colaboradores para que eu pudesse pagar o salário deles na conta. Ela também me mostrou tudo como que eu usaria o dinheiro da minha empresa para pagar as minhas contas. Eu falo que, realmente, foi algo que transformou minha vida”, lembra.
Nádria ainda destaca que, até hoje, nunca precisou ir à agência para tratar de negócios. As gerentes visitam o restaurante ou entram em contato por telefone. “O empreendedor corre o dia inteiro e não tem muito tempo, mas eles estão sempre perto, acompanhando tudo, estendendo a mão para as minhas duas empresas”, diz.
Assim, em março de 2025, o Divino foi reinaugurado em um novo endereço, na avenida principal da cidade, com o dobro do tamanho e um espaço mais amplo e acolhedor - conquista que contou com o financiamento do Sicredi.
Com o restaurante consolidado, Nádria decidiu criar a DiviFood. A ideia nasceu como uma submarca do Divino, em que as cozinheiras preparavam as refeições e, depois do expediente, porcionavam as marmitas e as vendiam em um freezer dentro do restaurante. A proposta é unir praticidade e sabor para a rotina corrida, de modo que, ao ser aquecida, a comida pareça recém-preparada.
A procura cresceu mais rápido do que o esperado e, em poucos meses, a DiviFood ganhou sede própria, também em Marilândia. A iniciativa foi 100% financiada pelo Sicredi. “Falo que o Sicredi é meu sócio. Minha gerente abraçou a minha ideia e disse: ‘vamos lá, vamos fazer, eu vou conseguir’”, conta Nádria.
Hoje, a empresária concentra no Sicredi as contas pessoal e empresarial, a conta-salário dos colaboradores, as máquinas de cartão e o seguro predial dos dois estabelecimentos, além do seguro dos trabalhadores.
Para Ramão Lorenzoni, gerente da agência do Sicredi em Marilândia, a história de Nádria reflete o modelo de atuação da cooperativa. Ele explica que, entre os pequenos empresários da região, os desafios mais comuns são a falta de mão de obra, o peso da carga tributária sobre o fluxo de caixa e a dificuldade de separar as finanças da família das finanças do negócio.
“A gente não entrega só uma solução de prateleira. A gente senta com o associado, tenta entender a rotina dele, os anseios, o que ele precisa naquele momento, e ajuda de forma consultiva a planejar a aplicação do recurso, aliada à real capacidade de pagamento. O crédito é só uma ferramenta”, explica.
Segundo o gerente, entre os pequenos empreendedores as soluções mais procuradas são o Pronampe e o capital de giro, usados para o fluxo de caixa e a manutenção do estoque. A máquina de cartão também ganha destaque no comércio local. “Ela traz segurança para o lojista de que vai receber conforme as vendas e ajuda a reduzir a inadimplência, em uma realidade em que ainda existe muito o modelo da caderneta”, diz.
Além do crédito, a cooperativa promove ações de formação. Recentemente, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), levou uma profissional para explicar aos lojistas os impactos da reforma tributária. Há ainda programas de educação financeira, aplicados também nas escolas, e o Crescer, voltado ao cooperativismo e ao desenvolvimento local.
“A gente não olha apenas para o número. Não é uma pontuação fria de crédito. É o potencial do negócio e as pessoas que estão por trás dele”, afirma Ramão.
E para os próximos anos, Nádria quer manter o Divino no mesmo ponto, melhorando o serviço para atrair clientes de outras cidades, e investir na expansão da DiviFood, com novos revendedores e até pensa em lojas físicas em outros lugares. Ela conta ainda que pretende abrir novos negócios no futuro.
“Quando você tem a veia empreendedora, o céu é o limite. E eu tenho certeza de que o Sicredi vai sempre fazer parte da minha história, uma parceria para o resto da vida, até eu me aposentar e descansar”, finaliza.