Nutricionista de Marilândia amplia restaurante para marca de congelados com apoio do Sicredi

A virada veio quando decidiu contratar uma auxiliar administrativa. Nádria conta que levou um mês para ter coragem de mostrar a lista de dívidas à nova colaboradora. “Parecia que eu estava mostrando que tinha falhado. Foi muito difícil, mas ela me acolheu muito e me ajudou a pensar no que eu poderia fazer. Eu precisei aprender a ter a humildade de pedir ajuda, e acho que isso é muito difícil para a maioria dos empresários e empreendedores no início, ter essa coragem de dizer ‘Olha, que não consigo fazer isso sozinha mais, eu preciso de suporte’. Demorou, mas consegui”, conta.