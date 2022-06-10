Livro traz diferentes visões sobre rios e a importância da água

O livro “Água: Distintos Olhares” conta a experiência de cinco pessoas que observam o tema água com vieses diferentes Crédito: Acervo pessoal

Um livro que começou com uma conversa despretensiosa sobre as diferentes experiências e visões das pessoas com relação à água e aos rios. Assim é a história de “Água: Distintos Olhares”, livro organizado pelo professor Valmir Pedrosa, titular da Universidade Federal de Alagoas e que atuou como assessor técnico do presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBSHF).

E para apresentar as histórias contidas no livro e debater sobre o tema da água e a importância dos rios para a humanidade, Pedrosa e os outros autores estarão no painel que leva o mesmo nome do livro, que acontece nesta terça-feira (14), ao meio-dia. A transmissão será ao vivo pelo site de A Gazeta e faz parte do Projeto Atitude Sustentável, uma iniciativa criada pela Rede Gazeta com o propósito de transformar o Espírito Santo em referência nacional e internacional pela exploração sustentável e criativa do seu ecossistema.

“O livro conta a experiência de cinco pessoas que observam o tema água com vieses diferentes. Ele traz uma reunião de boas ideias sobre os rios do mundo, sobre o que foi feito de bom, sobre o que esses rios promoveram para a humanidade e as ações para recuperá-los. São rios conhecidos tanto da Europa, Ásia e do Brasil, como o icônico São Francisco, e o Santa Maria, no Espírito Santo”, conta.

O professor, além de organizador, também assina um dos capítulos: “O Mundo das Águas”, em que ele traz uma abordagem sobre a importância dos rios para a vida humana, incluindo geração de energia. O capítulo “Uma Aventura pelo Reno” foi escrito por Letícia Lindenberg, que conta sua experiência durante uma viagem de bicicleta às margens do rio, localizado na Alemanha, onde ela pôde registrar vários aspectos da importância das águas do rio para a população.

Leticia Lindenberg compartilha sua experiência de viagem às margens do Rio Reno Crédito: Acervo pessoal

Já o capítulo “O Rio que é a Síntese do Brasil”, do jornalista Anivaldo de Miranda Pinto, membro titular do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH), é sobre o Rio São Francisco. E o prefácio é assinado por Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul. O livro tem a impressão de 1.000 cópias físicas e contou com o patrocínio da ArcelorMittal. Todas as cópias serão distribuídas gratuitamente, assim como a versão virtual, que pode ser acessada no download no link abaixo.

RIO SANTA MARIA

Dois capítulos chamam a atenção por tratarem de ações realizadas por diferentes unidades da ArcelorMittal. O primeiro é “O Rio Santa Maria da Vitória”, de autoria do gerente-geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal Tubarão, João Bosco Reis da Silva.

Nele, o autor faz uma abordagem histórica, geográfica e econômica de um dos rios mais importantes que abastece a Grande Vitória. Em meio a todo esse cenário, está a implantação da ArcelorMittal Tubarão no Espírito Santo, sua relação com as águas e a realização do consórcio Santa Maria-Jucu, que teve o apoio e participação da empresa.

Um dos capítulos do livro é sobre o Rio São Francisco Crédito: Acervo pessoal

Paralelo a esse capítulo, está outro rio de importância urbana: “Rio Acaraí e sua riqueza protegida”, escrito pelo gerente de Área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da ArcelorMittal Vega, Marcell André Gossen. Aqui, é abordada a experiência da ArcelorMittal Vega, na relação com a comunidade local para conservação do rio Acaraí, localizado em Santa Catarina.

“Os dois capítulos demonstram o compromisso da ArcelorMittal com a gestão hídrica, por meio de seu Plano Diretor de Águas e de seu relacionamento de parceria com as comunidades”, conta o CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Jorge Oliveira, que assina o prefácio do livro.

SAIBA MAIS

Obra faz uma reflexão sobre a questão hídrica no atual estágio de desenvolvimento da humanidade Crédito: Acervo pessoal