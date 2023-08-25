Liderança feminina é destaque em empresa de diagnóstico por imagem do ES

Mulheres líderes da Bio Scan em reunião na unidade Bio Scan Vitória Apart Hospital: Tatiana, Adriana, dra. Eliana Batista, Eliene, Alda e Graziele Crédito: Bio Scan/Divulgação

As mulheres não são meras coadjuvantes, mas protagonistas de suas histórias e portadoras de conhecimento profundo. Destacam-se não apenas no campo em que operam, mas também pela essência feminina, que conferem uma atuação notória e singular. Isso porque são reconhecidas pelo cuidado e acolhimento em todas as ações que se destinam a fazer.

A evolução do papel feminino ao longo dos anos se manifesta como uma conquista e sua representação encontra uma expressão na jornada da Bio Scan.

“Valorizamos essa conquista inestimável como um alicerce vital da empresa. O respeito mútuo permeia cada interação, impulsionando o avanço e abrindo portas para inúmeras oportunidades. No cenário atual, um número se destaca na empresa. Isso porque na Bio Scan 60,5% do total dos trabalhadores da empresa são mulheres e, do total de líderes, 62,5% são mulheres”, afirma dra. Eliana Batista Magalhães, sócia-fundadora da Bio Scan, que sempre participou da gestão seja direta ou indiretamente.

Alessandra ao meio com equipe de Faturamento; Maristela, que é assistente de financeiro, está à esquerda Crédito: Bio Scan/Divulgação

Ainda de acordo com dra. Eliana, as mulheres sempre tiveram participação fundamental dentro da empresa e em cargos estratégicos.

“Nomes como dra. Vanessa Menin, com mais de 13 anos de liderança na Unidade Serra, tem sido pioneira nesse percurso. Liderando uma equipe de mais de 200 funcionários, destacam-se parceiras valorosas como Adriana Mello na gestão administrativa; Alessandra Farias, gestora de faturamento; Izabel Ramos como analista financeira; Eliene Santos, coordenadora de técnico de radiologia; Andrea Guerra como enfermeira de qualidade; Marilia Dias no setor de Gestão de Pessoas; Graziele Matias no setor de Comunicação e Mídia; Tatiana Furtado na gestão da qualidade; Railda Vale como consultora financeira; sem esquecer de nomes como Nathielly Zambon, Milena Rubim, Claudia Helena e Lucineia Macedo, que também deixaram sua marca na empresa”, destaca dra. Eliana.

Compromisso

Colaboradoras da área de Digitação de Laudos da Unidade Bio Scan Meridional, com a gestora Mayara ao centro Crédito: Bio Scan/Divulgação

Dra. Eliana ressalta que a presença de mulheres em posições-chave na Bio Scan reflete o compromisso da empresa com a diversidade, igualdade de gênero e maximização do potencial humano. Esta abordagem, segundo dra. Eliana, não é acidental, afinal, se fundamenta em diversas razões, como as descritas abaixo:

Diversidade de perspectivas: A inclusão de mulheres em posições estratégicas traz uma ampla gama de perspectivas, experiências e abordagens para as tomadas de decisão, resultando em soluções inovadoras e abrangentes.

Supervisora Técnica de Radiologia da Bio Scan, Eliene, e médica cardiologista que compõe o Corpo Clínico, dra. Ariane, na unidade Bio Scan Vitória Apart Hospital Crédito: Bio Scan/Divulgação

Eficiência e produtividade: A diversidade de pensamento advinda da liderança feminina estimula a criatividade e a resolução eficaz de problemas, impulsionando a eficiência e produtividade da organização.

Representatividade: Mulheres em posições de destaque se tornam fontes de inspiração para outras mulheres, encorajando-as a buscar carreiras desafiadoras, contribuindo assim para a desconstrução de estereótipos de gênero e a promoção de uma cultura igualitária.

Colaboradoras da área de Atendimento e Técnica de Enfermagem, unidade Bio Scan Vitória Apart Hospital Crédito: Bio Scan/Divulgação

Inclusão e ambiente equitativo: Uma liderança diversificada estabelece um ambiente de trabalho inclusivo, onde cada voz é valorizada e cada talento é aproveitado.