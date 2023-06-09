Hospitais de Linhares se unem para manter atendimento eficaz

O Linhares Medical Center nasceu com o intuito de levar para Linhares um atendimento como os grandes centros hospitalares Crédito: Linhares Medical Center/Divulgação

Resultado de uma parceria com o Hospital Rio Doce, o Linhares Medical Center passa a contar com uma infraestrutura maior, agora com ambulatórios em diferentes especialidades e unidades intensivas, proporcionando um maior conforto para os pacientes que são atendidos pelos convênios e particulares. Nessa nova fase, o Hospital Rio Doce vai se concentrar no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de pacientes referenciados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), com maior rapidez, humanização e qualidade no atendimento.

Assim, ambos os hospitais irão trabalhar em parceria para levar mais saúde aos linharenses, mantendo a alta complexidade de serviços e uma equipe médica qualificada e especializada à disposição dos capixabas.

Agora, o LMC conta com UTIs adulta, pediátrica e neonatal, além de um amplo centro para cirurgias de média e alta complexidade Crédito: Linhares Medical Center/Divulgação

De acordo com o presidente do conselho de Administração do Linhares Medical Center, Leonardo Lima Lobato, o hospital nasceu com o intuito de levar para Linhares um atendimento como os grandes centros hospitalares, com investimento em conforto, em equipamentos de última geração e com o recrutamento de profissionais especializados.

“Após um ano de conversas com a Fundação Rio Doce, enxergamos a oportunidade de ampliar nosso atendimento para proporcionar mais conforto e eficiência aos pacientes e aos convênios que ainda não haviam fechado contrato com o hospital. Ali começou uma parceria que já está trazendo inúmeros benefícios para toda a população de Linhares e região”, explica Lobato.

No LMC, os pacientes têm a oportunidade de fazer exames altamente tecnológicos Crédito: Linhares Medical Center/Divulgação

O LMC conta com UTIs adulta, pediátrica e neonatal e amplo centro cirúrgico, para cirurgias de média e alta complexidade, pronto-socorro geral, ortopédico e pediátrico, além de maternidade, centro oncológico e de imagem de alta tecnologia.

Como fica o Rio Doce

Hospital Rio Doce passa a atender exclusivamente os pacientes do SUS Crédito: Hospital Rio Doce/Divulgação

Com a nova contratualização junto ao Governo do Estado do Espírito Santo, o Hospital Rio Doce ampliou o atendimento da população assistida pelo SUS e se tornou referência em alta complexidade da Região Norte do Estado.

“Hoje, o perfil epidemiológico do hospital se concentra nas especialidades materno-infantil, oncologia, cardiologia e ortopedia. Ampliamos o número de leitos do materno-infantil, para atender gestantes de alto risco de sete municípios do Norte do Estado e a UTI Coronariana”, conta a diretora administrativa do Hospital Rio Doce, Fátima Biancardi.

Com a parceria com o LMC, o Hospital Rio Doce terá um atendimento mais humanizado e ágil Crédito: Hospital Rio Doce/Divulgação

“Também implantamos melhorias no atendimento da oncologia e estamos realizando cirurgia ortopédica de urgência e emergência e eletiva e de alta complexidade”, acrescenta.

O Hospital Rio Doce é referência nos atendimentos de média e alta complexidade da Região Norte do Estado Crédito: Hospital Rio Doce/Divulgação

Ainda de acordo com ela, para atender a nova demanda, o Hospital Rio Doce fez aquisição de uma relevante participação societária do Linhares Medical Center. “Isso foi necessário para melhorar a assistência aos pacientes particulares e dos planos de saúde, já que as instalações do Hospital Rio Doce não comportavam a assistência de todos os convênios e usuários do SUS. Desta forma, conseguimos atender os usuários da saúde pública com melhor performance no Rio Doce, e os convênios com uma hotelaria de alta qualidade, no LMC’’, enfatiza, ainda, Biancardi.

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