Faesa completa 50 anos e promove grande plano de expansão

A Faesa Campus Vitória foi inaugurada em 1972, na Avenida Vitória, na Capital. Crédito: Faesa/Divulgação

Em breve, a Faesa, instituição capixaba rumo aos 50 anos de história no ensino superior, estará ainda mais presente nas regiões do Espírito Santo, dando sequência a um grande plano de expansão, que tem no Ensino a Distância (EAD) seu principal foco de crescimento. Para o próximo semestre serão oferecidos mais de 150 cursos de graduação e pós-graduação.

O plano de crescimento da Faesa está alinhado ao momento atual da educação e também ao mercado, que busca profissionais qualificados para as novas demandas que se apresentam.

Para o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, a expansão contribuirá para o desenvolvimento social de todas as regiões do Estado. "Vamos ofertar formações alinhadas aos arranjos produtivos locais, fomentando o empreendedorismo e a inovação. Nosso crescimento representa para o Estado profissionais qualificados e preparados para impulsionar negócios e promover a qualidade de vida dos capixabas."

Na cidade de Linhares, região Norte do Estado, a Faesa oferta o curso semipresencial de Agronomia. Crédito: Faesa/Divulgação

A EXPANSÃO DA FAESA COMEÇOU PELO NORTE

Além do crescimento dos Polos EAD na Grande Vitória neste mês de junho, com presença nos municípios de Vitória, Serra e Cariacica, a cidade de Linhares, principal da Região Norte, foi a primeira localidade a receber, em 2021, uma unidade educacional da Faesa, com a oferta do curso semipresencial de Agronomia. Até o final do ano, a região também contará com novos cursos de graduação e pós-graduação.

O município de Linhares exerce grande influência no Norte do Estado com o agronegócio e abriga empresas de atuação nacional e internacional, o que faz com que a região necessite qualificar cada vez mais seus profissionais com ensino de excelência.

O curso de Agronomia da Faesa já contribui com o crescimento qualificado da região, pois já formou mais de 130 profissionais, que fazem a diferença para o agronegócio capixaba, e garante mais acessibilidade para os alunos que atuam nesse mercado.

A inauguração da unidade de Linhares é fruto de uma parceria inédita da Faesa com outra grande instituição de ensino, também reconhecida pela Educação capixaba por sua excelência, o Centro Educacional Charles Darwin, que atua no município desde 2001.

O CRESCIMENTO DO EAD

De acordo com os dados do Censo de Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em outubro do ano passado, de 2009 a 2019, o número de novos alunos em cursos superiores a distância saltou de cerca de 330 mil estudantes para mais de 1 milhão e meio. Ou seja, um crescimento de 378,9%.

A Faesa responde mais uma vez à demanda da sociedade com a sua expansão e ampliação do portfólio de cursos. Para 2021, além de novos cursos de graduação a distância, o Centro Universitário traz 101 novos cursos de pós-graduação na modalidade 100% EAD

Os cursos suprirão uma grande demanda dos profissionais do mercado que precisam de especialização para acelerar a carreira e buscam cursos de pós-graduação EAD de qualidade, com preço acessível. Um dos diferenciais das novas ofertas é a conquista pelo aluno, antes do sonhado diploma ao final do curso, de quatro certificações intermediárias que já o qualificam para o mercado antes mesmo da conclusão do curso.

FAESA TRAZ NOVOS CURSOS PARA O ESTADO

A Faesa amplia o portfólio de cursos de graduação, pós-graduação e técnicos, tanto no modelo EAD quanto presencial, em várias áreas do conhecimento.

Além de novas ofertas de pós-graduação 100% EAD, a Faesa também apresenta a pós-graduação semipresencial como foco de crescimento, por meio de cursos de especialização e MBA com um modelo inovador de ensino, flexível, que une o melhor do on-line e o melhor do presencial, com conclusão do curso em 10 meses.

A Faesa também expande as ofertas de cursos técnicos. São várias opções de cursos, inicialmente, nas áreas de Enfermagem e Tecnologia , segmentos em crescente demanda por profissionais qualificados no Estado. Até 2022, o objetivo é levar o ensino técnico também para os municípios de Cariacica, Serra e Linhares.

Novas ofertas na área de tecnologia para atender a crescente demanda do mercado. Crédito: Faesa/Divulgação

UMA HISTÓRIA DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO

A Faesa inova nas ofertas de educação desde 1972, quando lançou de forma pioneira o curso noturno de Administração para atender centenas de profissionais que necessitavam de formação superior.

De lá para cá, são mais de 75 mil profissionais, formados em mais de 55 cursos de graduação e pós-graduação. Hoje, com ofertas de qualificação, entre graduação presencial e EAD, pós-graduação e técnicos, a Faesa é avaliada pelo MEC como o melhor Centro Universitário da Região Sudeste e o terceiro melhor do Brasil, além do reconhecimento da sociedade capixaba, que aprova a qualidade dos profissionais formados pela Instituição, e testemunham sua atuação como verdadeiros agentes de transformação social.

Ao longo da história da Faesa, são mais de 75 mil profissionais, formados em mais de 55 cursos de graduação e pós-graduação. Crédito: Faesa/Divulgação

A Faesa está alinhada às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, com uma equipe altamente qualificada, formada por professores, em sua maioria mestres e doutores, referências em suas áreas de atuação, e pela equipe administrativa de elevada competência e comprometimento com os princípios, valores e propósitos institucionais. Com isso, tem alcançado excelentes resultados, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e do Brasil, sendo também reconhecida e premiada por instituições internacionais.

Nos últimos anos, a Faesa tem se destacado também na promoção da pesquisa e extensão, que são, ao lado do ensino, os pilares indissociáveis para a produção do conhecimento na educação superior. Os investimentos em projetos de pesquisa e extensão pela Instituição têm sido fundamentais para a inovação em várias áreas do conhecimento e para o desenvolvimento humano e ambiental das comunidades impactadas pelos projetos.

Os projetos de pesquisa e extensão na Faesa estão conectados com as políticas de desenvolvimento social, científico e tecnológico no âmbito estadual e nacional, com destaque para as áreas de tecnologia, saúde, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, impactando e transformando a vida de mais de 300 mil pessoas, por meio de todos os seus projetos, nos últimos três anos.

Pesquisas desenvolvidas na Faesa sobre a produção de biodiesel ganham destaque internacional. Crédito: Faesa/Divulgação

Como frente de conexão com o mercado e fomento à inovação, a Faesa conta com o Mov.ie (Movimento de Inovação e Empreendedorismo), com projetos que alinham a formação dos alunos às demandas mais atuais. O movimento integra programas com base em 3 pilares essenciais: educação, protagonismo e cultura, com o objetivo de desenvolver uma contínua formação para os alunos e toda a equipe profissional, sustentada em seus valores que são o Acolhimento, a Inovação e o Empreendedorismo, com foco no sucesso do aluno.

Ao longo de quase 50 anos, a Faesa é uma grande parceira do setor produtivo, e de toda a sociedade, na formação de profissionais para o futuro. Com o reconhecimento do mercado por sua formação de referência e inovação, a confiança dos alunos por sua excelência em todos os níveis, e a exemplar entrega de uma equipe altamente competente e comprometida, a Instituição expande o seu legado para todas as regiões capixabas, a partir de 2021, seguindo sua missão de promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento.

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