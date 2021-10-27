Faculdade do ES abre novos cursos e cria espaço para geração de negócios

Atualmente, os egressos da UCL estão em empresas espalhadas pelo Brasil e até ultrapassando fronteiras e ganhando o mundo. Crédito: UCL/Divulgação

Com mais de 20 anos de história, a faculdade UCL, na Serra, ampliará, em 2022, sua grade de cursos, com novas opções na modalidade de ensino a distância. A instituição também lançará um hub de inovação, no qual estudantes e profissionais com ideias criativas poderão se instalar e desenvolver seus negócios. A faculdade, além de possuir um histórico de incentivo à pesquisa e ao empreendedorismo, tem a seu favor a localização privilegiada, porque está dentro do Polo InovaSerra, criado pela administração municipal.

“Empreender é a marca da UCL. Isso se traduz em cada passo que damos, como na escolha de novos cursos, na iniciativa de oferecer ensino em diversas modalidades e nas nossas inúmeras ações para estimular os nossos estudantes e a comunidade do entorno que tem a capacidade de inovar”, destaca o diretor-executivo da faculdade, Paulo Vitor Bruno Onezorge.

Localizada em Manguinhos, a UCL nasceu da iniciativa de quatro empreendedores capixabas que enxergaram no município da Serra potencial para abrigar uma faculdade especializada em formar os profissionais do futuro. Hoje, os egressos da UCL estão em empresas espalhadas pelo Brasil e até ultrapassando fronteiras e ganhando o mundo.

Em mais de duas décadas de existência, a faculdade já fez diferença na vida de milhares de estudantes. Começou com a oferta de engenharias e, depois de virar referência na área, apostou em cursos de tecnologia, arquitetura e urbanismo, gestão e negócios. Recentemente, passou a ofertar, além de cursos presenciais, cursos na modalidade semipresencial. A UCL oferece 13 graduações presenciais, quatro engenharias semipresenciais, diversos cursos de especialização e caminha para a expansão do ensino a distância.

Localizada em Manguinhos, a UCL nasceu da iniciativa de quatro empreendedores capixabas que enxergaram no município da Serra potencial para abrigar uma faculdade especializada em formar os profissionais do futuro. Crédito: UCL/Divulgação

HISTÓRIAS TRANSFORMADAS

A secretária de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Serra foi aluna da UCL. Formada em 2006 no curso de Engenharia de Produção Civil, Juliana Costa conta que se surpreendeu com a formação que recebeu.

“Eu buscava uma formação técnica em engenharia. Na UCL, descobri que eu podia ter uma formação empreendedora. Isso foi um divisor de águas na minha vida e abriu diversas portas de trabalho. Tenho orgulho de ver como a instituição foi uma aposta empreendedora e que deu certo. É uma instituição engajada, que empreende para transformar a cidade e a vida das pessoas”, comenta Juliana.

Entre os exemplos de ex-alunos de sucesso que a UCL coleciona está também a Anelize de Souza Morao Moreira, de 26 anos. Formada em Engenharia Química em 2018, ela está, atualmente, na Hungria, onde faz mestrado em Engenharia de Produção com ênfase em Gestão de Processos Industriais.

A partir de 2022, a UCL ampliará sua grade de cursos com novas opções na modalidade de ensino a distância. Foto registrada antes da pandemia. Crédito: UCL/Divulgação

“O apoio intelectual que a UCL me proporcionou, juntamente do networking com outros alunos, fez com que eu tivesse conhecimento sobre esse programa de mestrado e conseguisse conquistar a bolsa de estudos. Com todo o aprendizado que tive na UCL, consigo me desenvolver bem em todas as disciplinas do mestrado e tenho certeza de que possuo capacidade para enfrentar os novos desafios que estão por vir”, comemora.

A boa reputação da UCL é fundamental para que os estudantes do ensino médio optem por cursar uma graduação. “Estamos há quase 30 anos na Serra e vimos a UCL crescer e trazer para o município um campus com uma estrutura de ponta, inédita por aqui. É uma instituição parceira, que está sempre presente no dia a dia dos nossos alunos do ensino médio, fornecendo as informações de que eles precisam sobre o mercado profissional. É uma satisfação para nós quando nossos alunos ingressam na UCL, faculdade que é referência em áreas tão demandadas pelo mercado capixaba”, finaliza Vinicius Batista Franco Emerick, diretor administrativo do Colégio Múltipla.

Nas empresas, a instituição é reconhecida por colocar no mercado bons profissionais. “A UCL é uma importante formadora de mão de obra qualificada. A faculdade se preocupa em ofertar cursos que formam os profissionais de que nosso mercado precisa. Tenho, na equipe da minha empresa, alunos e ex-alunos da UCL”, comenta Cícero Moro, presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES).

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