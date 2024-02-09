Enem 2024: estudo com estratégia garante aprovação em vestibular

Se o seu objetivo é passar no vestibular, uma coisa é certa: está na hora de começar a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

A prova é a porta de entrada para universidades federais por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o que possibilita participar de processos seletivos em instituições do país inteiro. Enquanto você tem a chance de estudar em grandes universidades brasileiras, também é preciso considerar o aumento da concorrência, já que a disputa envolve candidatos de diferentes Estados.

Você sabia, por exemplo, que é necessário se preparar estrategicamente para o Enem analisando o peso dado a cada área do conhecimento pela instituição que você deseja ingressar? E você entende como é feita a correção do Enem? Tem noção do que diferencia o Enem de outras provas de instituições particulares?

Essas e outras questões são respondidas no videocast acima, que contou com a participação dos diretores da Gama Pré-Vestibular, PV e Lorenzo Tessari.