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Empresa capixaba de alimentos celebra 80 anos com portfólio renovado

Faz parte da estratégia da Buaiz Alimentos manter investimentos em inovação alinhados às novas tendências de mercado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 21:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 21:00

Buaiz Alimentos - trigo Regina
A força da empresa, das marcas e dos produtos é resultado de um trabalho focado em pesquisa, desenvolvimento e inovação Crédito: Leo Roza - Tasty Click/Divulgação
Uma história que vem sendo construída ao longo de 80 anos, a qual tem em seu DNA não só tradição e qualidade, mas também a busca pela inovação e pela conquista de novos mercados. Assim tem sido a trajetória da Buaiz Alimentos, que há oito décadas atravessa gerações com produtos consolidados e presentes do dia a dia dos capixabas, como a farinha de trigo Regina, acompanhando as mudanças de hábitos e de comportamento do consumidor e renovando seu portfólio de produtos.
“Falar de 80 anos da Buaiz Alimentos é falar de uma história que começou com meu avô Americo Buaiz, uma pessoa tão especial que transformou sonho em realidade, idealizou o que somos hoje e marcou a vida de tantos que passaram pela empresa. Uma história que teve continuidade com uma gestão brilhante do meu pai, Americo Buaiz Filho, presidente da Buaiz Alimentos, que foi marcada por tantos avanços, mantendo a tradição aliada ao vigor, que continuam presentes até hoje. Uma história de sucesso construída com a contribuição de muitos profissionais, que atuam em diferentes áreas da nossa empresa e dedicam tempo e conhecimento para entregar o melhor produto na mesa dos nossos consumidores”, reforça Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da empresa.
Para Eduarda, a força da empresa, das marcas e dos produtos é resultado de um trabalho focado em pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de investimentos contínuos que permitem incorporar tecnologias ao processo de produção.
"Nossas instalações receberam investimentos e estão preparadas para atender às novas demandas. Estamos em constante movimento no lançamento de novidades e renovando nosso portfólio de produtos. Para este ano, novos sabores na linha de mistura para bolo Regina serão lançados no segundo semestre"
Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos
O resultado do Recall 2021 demonstra a força de uma marca construída com base em uma relação de confiança e de afeto com seus clientes. “Somos uma empresa inserida no dia a dia dos capixabas, fazemos parte da história do nosso consumidor. Nossos produtos estão presentes em muitas receitas de família, atravessando gerações. Considero que esse sucesso é a combinação da tradição e da excelência de nossas marcas e dos nossos produtos e também dos investimentos em marketing, trade marketing, pesquisa e inovação”, ressalta Karla Simonetti, gerente de Marketing da Buaiz Alimentos.
Um exemplo apontado por Karla é a farinha de trigo Regina, que se mantém jovem, sendo uma marca tradicional de 65 anos. Há 25 anos consecutivos, ela também ocupa o primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas, desde quando a categoria foi criada.
Acompanhar o ritmo e as tendências do segmento é fundamental para manter o movimento de inovação, na opinião da diretora de criação da Aquatro Comunicação & Marketing, Sylviene Cani Guaitolini. “Marcas que se mantêm atualizadas e entendem o quão importante é saber se adaptar às mudanças na forma de se comunicar, geralmente, são as mais lembradas pelo público. A Buaiz Alimentos sempre coloca o seu consumidor como o centro de suas decisões, entendendo que os meios e as linguagens mudam, e que é preciso acompanhar essa mudança nessa velocidade. Isso garante longevidade à marca.”

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