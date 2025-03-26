“Destampe o Futuro”: Tupperware lança campanha e reforça nova fase da marca em evento no ES

Evento organizado nos principais mercados da marca busca ouvir e responder dúvidas dos consultores que atuam no campo Crédito: Tupperware/Divulgação

Há quase 80 anos no mercado – sendo 49 só no Brasil –, a Tupperware está iniciando um novo capítulo na história da marca. A fim de aproximar mais os consumidores, a campanha “Destampe o Futuro” busca reafirmar a evolução da empresa. Com isso, a diretora regional da América Latina e presidente da Tupperware no Brasil, Paola Kiwi, esteve em Vitória, na quinta-feira (20/03), para um evento sobre esse novo momento, com líderes e empresárias da marca no Estado.

A iniciativa faz parte das estratégias de fortalecimento de laços da empresa com os principais mercados de atuação. O Espírito Santo, inclusive, ocupa o quinto lugar no ranking nacional de vendas e o décimo lugar a nível mundial.

“O público capixaba é um dos mais importantes para nós. Aqui se investe bastante tanto na marca quanto em estrutura para oferecer uma experiência muito legal e alinhada com o que esperamos”, ressalta.

Essa visita faz parte de um projeto em que Paola visita os principais mercados da empresa, que também tem como objetivo ouvir e responder possíveis dúvidas dos consultores que atuam no campo.

A diretora regional da América Latina e presidente da Tupperware no Brasil, Paola Kiwi, destaca que os distribuidores capixabas da marca investem muito em estrutura Crédito: Gabriel Mazim

“Newstalgia”

Segundo Gerusa Santana, distribuidora Tupperware no Espírito Santo, o copo térmico Big T é um produto inovador e que vai ao encontro da sustentabilidade Crédito: Gabriel Mazim

Um dos destaques é a campanha “Destampe o Futuro” que aposta no conceito de “newstalgia” e une nostalgia e inovação, além do lançamento de produtos duráveis, seguros e sustentáveis.

A empresa também tem como foco mostrar que se manteve presente no Brasil e na mente dos consumidores, que em grande parte possuem uma relação afetiva com a marca.

“Nossa resiliência vem de todos os anos que a Tupperware está no mercado, sendo uma marca muito querida e lembrada. Temos uma força de vendas muito forte nos mercados onde a gente se encontra, o que permite que a marca esteja muito presente”, reforça Paola Kiwi.

Por meio da divulgação da campanha e do lançamento de novos produtos, a Tupperware planeja resgatar o legado de referência no setor de utensílios de cozinha e armazenamento.

“Todo mundo tem uma história com a mãe, a avó, a tia, ou alguma outra pessoa. Estamos unindo isso a esse novo momento, que está trazendo mais tecnologia e inovação para nossos produtos”, pontua a diretora regional e presidente da marca no Brasil.

Isso, segundo ela, inclui reforçar os laços com os Baby Boomers, a Geração X e os Millennials, que cresceram em contato com a marca, e também abrir as portas para uma relação mais próxima da Geração Z, que vê a praticidade, o estilo e o impacto ambiental como valores importantes ao escolher produtos para o cotidiano.

Um dos itens lançados com foco no comportamento de compra das novas gerações é o copo térmico Big T. Para a empresária e dona de uma das distribuidoras que representam a empresa no Espírito Santo, Gerusa Santana, esse é um produto que vai ao encontro da sustentabilidade e permite evitar o descarte de plástico único, algo importante para as novas gerações.

Ela destaca ainda a durabilidade dos produtos da marca como um diferencial – que contribui para torná-los mais sustentáveis. De acordo com Gerusa, os produtos são projetados para resistir ao tempo e gerações, o que reduz o descarte excessivo.

“A gente vê pessoas que usam peças de Tupperware por mais de 50 anos, então é um produto feito para você ter na sua casa a vida inteira. Você investe um pouco mais quando adquire um produto, mas é porque ele é de altíssima qualidade e o preço é compatível com isso”, afirma.

Tupperware no ES

Da esquerda para a direita: Duclen da Rocha, administrador Tupperware; Gerusa Santana, distribuidora Tupperware; Paola Kiwi, diretora regional da América Latina e presidente da Tupperware no Brasil; e Hugo Rocha, administrador Tupperware Crédito: Tupperware/Divulgação

Dona da Vitoriaware – distribuidora da Tupperware no Estado – há mais de 20 anos, Gerusa ressalta que o sucesso da marca no Espírito Santo está relacionado ao empenho e preparo das líderes e empresárias capixabas.

“Esse foi um trabalho que aconteceu gradualmente e é fruto de muita persistência. Temos força de vendas de Norte a Sul do Estado e trabalhamos bastante com treinamentos, voltados principalmente para motivação e liderança”, explica.

A visita de Paola ao Estado foi, inclusive, uma forma de estreitar os laços da empresa com essa força de vendas, além de assegurar que a presença da marca segue forte a nível global, mas principalmente no mercado capixaba.

“Queremos melhorar a experiência, principalmente na captação de novos consultores, e divulgando muito mais os produtos novos e algumas inovações. Estamos ainda entrando em alguns segmentos que são muito esperados pelos clientes, como os copos térmicos, então estamos investindo mais e vamos trazer algumas novidades", conta Kiwi.

Liderança inspiracional

Assim como muitos consumidores, quem vende produtos da Tupperware também possui memórias afetivas ligadas à marca. Gerusa, aliás, conta que começou sua história com a empresa ao se interessar pelos produtos e, após começar a vendê-los, enxergou uma oportunidade de negócio maior.

“Todas as pessoas que têm o próprio negócio Tupperware são autônomas. Muitas começam como eu, durante a compra para consumo, e descobrem uma atividade prazerosa, lucrativa e livre de horários", relata.

Para Gerusa Santana a venda dos produtos “é um negócio promissor para várias famílias. Mais de 90% da nossa força de venda são mulheres, então é uma marca que empodera, que dá condições a mulheres de terem renda e cuidar da própria família", finaliza.

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