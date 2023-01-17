Cooperados do Sicoob ES recebem R$ 152 milhões de juros de capital

Agência do Sicoob: instituição financeira traz o cooperado para o centro das ações Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Mais de 610 mil pessoas e empresas associadas receberam do Sicoob ES cerca de R$ 152 milhões a título de pagamento de juros sobre o capital referente ao ano de 2022.

O capital social é a cota de participação adquirida pelo cooperado quando abre a sua conta na instituição financeira. Essa quantia rende juros limitados à taxa média da Selic no ano, conforme legislação específica.

A distribuição desses juros é feita anualmente no último dia útil do exercício e cada associado recebe a remuneração sobre o capital social mantido na cooperativa. Sendo assim, o pagamento de 2022 ocorreu no último dia 30 de dezembro,

O diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina, enfatiza que o pagamento de juros ao capital é uma decisão da alta administração que visa a valorizar a confiança das pessoas e empresas que se relacionam com a instituição.

"O capital social contribui para aumentar os recursos disponíveis na região. É uma reserva financeira do cooperado que possui regras específicas para movimentação. Foi pago o equivalente a 100% da taxa média da Selic apurada em 2022, teto máximo atribuído pela legislação." Nailson Dalla Bernadina - Diretor-executivo do Sicoob ES

O dinheiro, que compõe o patrimônio da cooperativa, propicia a solidez, a manutenção da instituição e o investimento para expansão e ações socioambientais.

Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES, pontua os benefícios garantidos aos associados Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Distribuição

Do montante, 20% são creditados na conta corrente, o que representa mais de R$ 30 milhões. “Esses valores os associados podem utilizar de forma imediata”, afirma Bernadina.

A outra parte dos juros, que totaliza mais de R$ 122 milhões, foi direcionada às contas capitais dos associados, que continuarão sendo valorizadas e podem formar uma importante reserva para o futuro do associado.

Para consultar as cifras recebidas, os associados podem acessar o extrato da conta corrente e o extrato da conta capital pelo aplicativo, internet banking ou caixas eletrônicos.

Retorno para o cooperado

Nailson Dalla Bernadina pontua que essa é uma das formas de fortalecer ainda mais o cooperativismo de crédito, que tem como um de seus diferenciais a participação de todos os cooperados nos resultados, assim como a transparência. “Todos os cooperados colaboram para o crescimento de nossa instituição. O retorno deste montante é o reconhecimento da união que propicia, além de soluções financeiras, a transformação positiva nos locais em que atuamos”, sublinha.

Prestação de contas

Além dos juros sobre o capital, o Sicoob ES ainda vai distribuir entre os cooperados os resultados gerados no exercício 2022. Essa divisão será feita após os encontros de prestação de contas com os cooperados, que serão realizados até o final de abril de 2023.

Cliente Sicoob tem à disposição uma ampla rede de serviços eletrônicos e presenciais Crédito: Sicoob/Divulgação

Atualmente, 72 dos 78 municípios capixabas contam com a presença da instituição financeira cooperativa (Sicoob ES), que também atua no Rio de Janeiro e na Bahia.

Sobre o Sicoob ES

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 600 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.

Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online.

Em nível nacional, tem cerca de 6,7 milhões de cooperados, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal e é a única instituição financeira presente em 360 municípios.