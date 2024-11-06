Condomínio em Pedra Azul tem design inspirado nas sensações da arte e do vinho e serviços de resort

Vive Le Vin ficará localizado a 15 minutos do centro de Pedra Azul Crédito: Divulgação

Quando o assunto é vinho, o Espírito Santo sempre aparece entre os principais estados com maior consumo per capita do país. Pensando nesse público consumidor, a Invite Inc., incorporadora dirigida por Cecília Zon, lança seu novo empreendimento de luxo: o Vive Le Vin, localizado há 15 minutos da Rota do Lagarto e que une arte, arquitetura e toda a sofisticação da bebida em um projeto de conceito único no Estado.

Com 115 unidades à venda, que contam com opções de um, dois e três quartos, o condomínio busca criar uma unidade por meio de um design projetado cuidadosamente para evocar todas as sensações proporcionadas pelo vinho.

Assinado pela Inspira Conceito e Design, o local conta com painéis de autoria da artista Ana Paula Castro, que refletem o movimento do vinho ao ser posto nas taças, muros de gabião — elementos típicos de vinícolas, que foram utilizados como itens escultóricos do empreendimento — e até escadas que remetem aos tradicionais barris de vinho.

“O empreendimento nasce com o conceito do vinho e da arte, que está em toda área comum do empreendimento e módulos. É algo exclusivo para os amantes desses elementos”, conta Bernardo Furtado, coordenador de produto do Vive Le Vin.

Diferenciais para além da estética

Para o especialista, a singularidade do empreendimento certamente passa pelo visual, mas também encontra-se em algo que ainda é novidade para os capixabas, visto que o lançamento imobiliário será um dos únicos do Espírito Santo a oferecer estrutura e serviços de resort. “O empreendimento contará com a operação hoteleira, oferecendo aos frequentadores a conveniência de desfrutar das áreas comuns com esse atendimento de alto padrão. Além disso, os proprietários terão a opção de disponibilizar as unidades para locação, gerida pela operadora”, complementa.

Piscina interna do Vive Le Vin, com vista privilegiada Crédito: Divulgação

As áreas comuns do condomínio, inspiradas no ecossistema das vinícolas, contam com os mais variados espaços, como lobby, piscina interna e externa, bar, academia, adega, empório, SPA, sala de massagem, espaço kids, espaço de confrarias, tasting room (espaço de degustação), restaurante, espaço coworking, biblioteca e um mirante com vista especial para a Pedra Azul, o que cria o ambiente perfeito para celebrar a vida e, claro, tomar um bom vinho.

O destaque também fica por conta dos lugares ao ar livre, como pomar, espaço arte, locais para acender fogueiras e áreas para piquenique, todos integrados à natureza das montanhas capixabas.

Localização

Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc., é marco de beleza e sofisticidade nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

O Vive Le Vin está a duas horas de distância de Vitória e a apenas 15 minutos da Rota do Lagarto, um dos circuitos mais famosos da região. Além disso, o empreendimento conta com o privilégio de estar localizado no Circuito dos Orgânicos de Pedra Azul, o que o torna alinhado com práticas sustentáveis.

Com o crescimento da região de Domingos Martins, o Vive Le Vin chega para movimentar e valorizar ainda mais a economia e o mercado imobiliário, além de agregar na arquitetura capixaba.

Os interessados podem entrar em contato com o comercial do projeto pelo número (27) 99622-5095.

Vive Le Vin