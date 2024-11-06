Condomínio em Pedra Azul tem design inspirado nas sensações da arte e do vinho e serviços de resort

Quando o assunto é vinho, o Espírito Santo sempre aparece entre os principais estados com maior consumo per capita do país. Pensando nesse público consumidor, a Invite Inc., incorporadora dirigida por Cecília Zon, lança seu novo empreendimento de luxo: o Vive Le Vin, localizado há 15 minutos da Rota do Lagarto e que une arte, arquitetura e toda a sofisticação da bebida em um projeto de conceito único no Estado.
Com 115 unidades à venda, que contam com opções de um, dois e três quartos, o condomínio busca criar uma unidade por meio de um design projetado cuidadosamente para evocar todas as sensações proporcionadas pelo vinho.
Assinado pela Inspira Conceito e Design, o local conta com painéis de autoria da artista Ana Paula Castro, que refletem o movimento do vinho ao ser posto nas taças, muros de gabião — elementos típicos de vinícolas, que foram utilizados como itens escultóricos do empreendimento — e até escadas que remetem aos tradicionais barris de vinho.
“O empreendimento nasce com o conceito do vinho e da arte, que está em toda área comum do empreendimento e módulos. É algo exclusivo para os amantes desses elementos”, conta Bernardo Furtado, coordenador de produto do Vive Le Vin.
Diferenciais para além da estética
Para o especialista, a singularidade do empreendimento certamente passa pelo visual, mas também encontra-se em algo que ainda é novidade para os capixabas, visto que o lançamento imobiliário será um dos únicos do Espírito Santo a oferecer estrutura e serviços de resort. “O empreendimento contará com a operação hoteleira, oferecendo aos frequentadores a conveniência de desfrutar das áreas comuns com esse atendimento de alto padrão. Além disso, os proprietários terão a opção de disponibilizar as unidades para locação, gerida pela operadora”, complementa.
As áreas comuns do condomínio, inspiradas no ecossistema das vinícolas, contam com os mais variados espaços, como lobby, piscina interna e externa, bar, academia, adega, empório, SPA, sala de massagem, espaço kids, espaço de confrarias, tasting room (espaço de degustação), restaurante, espaço coworking, biblioteca e um mirante com vista especial para a Pedra Azul, o que cria o ambiente perfeito para celebrar a vida e, claro, tomar um bom vinho.
O destaque também fica por conta dos lugares ao ar livre, como pomar, espaço arte, locais para acender fogueiras e áreas para piquenique, todos integrados à natureza das montanhas capixabas.
Localização
O Vive Le Vin está a duas horas de distância de Vitória e a apenas 15 minutos da Rota do Lagarto, um dos circuitos mais famosos da região. Além disso, o empreendimento conta com o privilégio de estar localizado no Circuito dos Orgânicos de Pedra Azul, o que o torna alinhado com práticas sustentáveis.
Com o crescimento da região de Domingos Martins, o Vive Le Vin chega para movimentar e valorizar ainda mais a economia e o mercado imobiliário, além de agregar na arquitetura capixaba.
Os interessados podem entrar em contato com o comercial do projeto pelo número (27) 99622-5095.
Vive Le Vin
- Localização: Alto Jucu, Distrito de Aracê, Domingos Martins–ES, acesso pela ES 165, ao lado da Fazenda Alta Vista.
- Quantidade de unidades: 115 unidades, com opções de um, dois e três quartos;
- Vagas de garagem: 200 vagas;
- Itens de lazer: Lobby, piscina indoor e outdoor, bar, academia, adega, empório, SPA, sala de massagem, espaço kids, Espaço de Confrarias, Tasting Room (Espaço de Degustação), Restaurante, Coworking, Biblioteca e Mirante. O empreendimento também possui espaços outdoor, como pomar, espaço arte, fireplaces e áreas para piquenique;
- Mais informações: (27) 99622-5095