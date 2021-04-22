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Compre presente de Dia das Mães e concorra a R$ 5 mil em compras

Shopping Vitória preparou promoção especial para celebrar a data. A partir desta quinta (22), a cada R$ 250 em compras, o cliente gera um número da sorte para concorrer a 20 prêmios

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:49

Shopping Vitória

Shopping Vitória

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:49
Quem antecipar as comprar para garantir o presente das mamães tem mais chance de ganhar
Quem antecipar as compras para garantir o presente das mamães tem mais chance de ganhar Crédito: iStock/Shopping Vitória/Divulgação
O Dia das Mães é uma daquelas datas que não podem passar em branco e o Shopping Vitória vai te dar um incentivo com uma promoção especial para celebrar: ao comprar o presente para sua mãe, você também tem a oportunidade de ganhar. A partir desta quinta (22) até o dia 9 de maio, a cada R$ 250 em compras, o cliente gera um número da sorte e pode concorrer a 20 vales-compras no valor de R$ 5 mil para aproveitar como quiser no SV.
E aqueles que pretendem antecipar as compras para garantir o presente das mamães têm mais chance de ganhar. Isso porque ao comprar entre os dias 22 e 30 de abril, são gerados números da sorte em dobro!
Shopping Vitória tem presentes para todos os estilos de mães
Shopping Vitória tem presentes para todos os estilos de mães Crédito: iStock/ Shopping Vitória/ Divulgação
Para participar da promoção, é preciso baixar o aplicativo do Shopping Vitória e, por meio dele, enviar seus cupons fiscais para gerar o número que poderá ser sorteado.
Shopping Vitória tem presentes para todos os estilos de mães
Vários itens de maquiagem estão entre as opções de presente que podem ser encontradas no Shopping Vitória Crédito: iStock/ Shopping Vitória/ Divulgação
Cada ganhador receberá um cartão de crédito para utilizá-lo nas lojas do Shopping Vitória. Além disso, também ganhará um guia completo com descontos disponibilizados pelas lojas e ficará por dentro de todas as ofertas.
Para consultar o regulamento completo, acesse o site www.shoppingvitoria.com.br

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