Compre presente de Dia das Mães e concorra a R$ 5 mil em compras

Quem antecipar as compras para garantir o presente das mamães tem mais chance de ganhar Crédito: iStock/Shopping Vitória/Divulgação

O Dia das Mães é uma daquelas datas que não podem passar em branco e o Shopping Vitória vai te dar um incentivo com uma promoção especial para celebrar: ao comprar o presente para sua mãe, você também tem a oportunidade de ganhar. A partir desta quinta (22) até o dia 9 de maio, a cada R$ 250 em compras, o cliente gera um número da sorte e pode concorrer a 20 vales-compras no valor de R$ 5 mil para aproveitar como quiser no SV.

E aqueles que pretendem antecipar as compras para garantir o presente das mamães têm mais chance de ganhar. Isso porque ao comprar entre os dias 22 e 30 de abril, são gerados números da sorte em dobro!

Shopping Vitória tem presentes para todos os estilos de mães Crédito: iStock/ Shopping Vitória/ Divulgação

Para participar da promoção, é preciso baixar o aplicativo do Shopping Vitória e, por meio dele, enviar seus cupons fiscais para gerar o número que poderá ser sorteado.

Vários itens de maquiagem estão entre as opções de presente que podem ser encontradas no Shopping Vitória Crédito: iStock/ Shopping Vitória/ Divulgação

Cada ganhador receberá um cartão de crédito para utilizá-lo nas lojas do Shopping Vitória. Além disso, também ganhará um guia completo com descontos disponibilizados pelas lojas e ficará por dentro de todas as ofertas.