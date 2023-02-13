Com mais de 30 atrações, Baile Voador se consolida como a maior festa do Carnaval do ES

BaianaSystem, um dos headlines do Baile, vai cantar sucessos como "Sulamericano" na noite de sexta (17) Crédito: Divulgação

Já tradicional em terras capixabas, o Festival Baile Voador acontece entre os dias 17 e 20 de fevereiro e espera receber ao menos 10,5 mil foliões no Clube Álvares Cabral, em Vitória. A edição de 2023 é a segunda no formato de festival e traz mais de 30 atrações, consolidando-se como a maior festa do Carnaval do ES.

“Este ano, teremos mais dias, indo da sexta-feira à segunda-feira de Carnaval, com o Bailinho Voador, no domingo. Assim, ampliamos os nossos headliners. Estamos trazendo atrações nacionais e locais, capixabeando o que há de bom”, adianta o idealizador do Baile, Bruno Lima.

Para valorizar a diversidade musical e os talentos capixabas, muitos artistas do Estado poderão se apresentar em não apenas um, mas dois palcos. “A diversidade de vertentes musicais e a experimentação são umas das maiores assinaturas do festival, e os nossos dois palcos são a prova disso. O Tropical, maior deles, faz companhia ao Surreal, onde toda a sorte de combinações musicais é possível”, pontua Bruno.

A programação também traz headlines nacionais para agitar os foliões. O BaianaSystem já abre a folia na sexta-feira (17). A banda é referência no gênero musical único samba-reggae, que vem ganhando o coração do público, e promete tocar sucessos como “Sulamericano”, tema da novela “Um Lugar Ao Sol”, da TV Globo.

No sábado, o trio Gilsons, formado por José, Francisco e João Gil – filho e netos de Gilberto Gil –, que acabaram de ser indicados ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” e prometem tocar hits como “Várias Queixas” e “Devagarinho”, além de clássicos da MPB.

Formado por José, Francisco e João Gil – filho e netos de Gilberto Gil –, o trio Gilsons é uma das atrações do evento Crédito: Lucas Nogueira

“Nossos headliners são o que há de mais hypado no mercado brasileiro quando o assunto é festival de música. Praticamente, todo festival de música relevante do Brasil hoje conta em seu line-up com BaianaSystem ou os Gilsons”, ressalta Bruno.

O organizador também destaca que, para este ano, cada dia de festival terá um ‘mood’: “Na sexta-feira, é o Furdunço. No sábado, é o Desbunde Geral. Na segunda-feira, Folia 90, em que vamos resgatar a década de ouro do axé”, afirma o organizador do Baile.

O agito da festa também vai ficar por conta da cantora Flavia Mendonça, do Faraó Funk Retrô, do Regiona da Nair, da Orquestra Ammor e de outras atrações que serão anunciadas em breve.

Baiana de nascimento, capixaba de criação (e coração), Flavinha foi vocalista de diversas bandas de destaque nacional e, na carreira solo no axé, explorou os ritmos baianos com o pop e emplacou sucessos como “Caixa Postal”, “Saudade de Você” e “Meu Farol”.

Já o grupo musical Faraó Funk Retrô promete, liderado pelo grande nome do funk, Jefinho Faraó. Na década de 1990, caiu na graça da periferia capixaba cantando sucessos como “Faraó” e "Pastor Marginal". Já emplacou hits nas rádios e marcou presença em grandes eventos tocando funk retrô durante a carreira.

Como se não bastasse tudo isso, os foliões que adquirirem ingressos nos pontos de venda físicos, nas lojas Reserva do ES, saem ganhando. No ato da compra, eles recebem 15% de desconto não cumulativo em produtos da marca.

Outro benefício é oferecido aos assinantes A Gazeta, pelo Clube A Gazeta: 40% de desconto no valor do ingresso passaporte (inteira ou meia solidária) e 30% para o ingresso diário (inteira ou meia solidária). É permitida a compra com desconto de até dois ingressos por assinante.

Bloco Voador

A grande surpresa desta edição é a estreia da banda Bloco Voador, que vai tocar no segundo dia de festival. O público pode esperar competência musical e experiência no cenário capixaba do novo grupo musical. A trupe recrutada foi Maholic, Brenda Mozer, Serginho Oliveira, Bozi, Perc, Pedro Novelo e Rodolfo Simor.

A banda foi criada da parceria entre Bruno e Maholic, nome artístico do DJ, compositor e produtor Guilherme Schwartz. Os dois desenvolveram o Bloco Voador, que é uma mistura entre música eletrônica popular brasileira (MEPB) e axé e promete entregar ao público releituras de clássicos nacionais e internacionais.

Carolina Damasceno e Bruno Siqueira curtiram o evento com muito brilho Crédito: Divulgação

Além da produção executiva de Maholic, o Bloco Voador é formado por Brenda e Serginho, que trabalham há anos com música na Grande Vitória; pelo fundador da banda Chorou Bebel, Bozi, responsável pela produção artística; na percussão, está Perc, regente de percussão, produtor musical e DJ de grandes festas; e, na guitarra, o cantor e compositor Pedro Novelo, que tem vasta experiência em orquestras e conservatórios.

Quem fecha a equipe é Rodolfo Simor, produtor musical do Baile, músico indicado ao Grammy Latino, vencedor do 1º Prêmio de Música Capixaba como melhor produtor e que lidera a produtora Estúdio Bravo.

Bailinho para os pequenos

Além disso, no domingo, uma matinê vai animar a criançada com desfile de fantasias, disputa de TikTok, pula-pula, brinquedos infláveis, oficina de artes, banda de Carnaval, DJ, pintura de rosto, recreadores, cabelo maluco, bola mania, recreadores para os pequenos se divertirem no feriado e uma praça de alimentação.

O Bailinho para a criançada vai acontecer no domingo (19), terceiro dia da programação do Festival Baile Voador Crédito: Divulgação

A novidade do Bailinho é o espaço baby, que será totalmente climatizado. Todas as atividades já estão inclusas no valor do ingresso. Para os maiores de 18 anos, haverá um bar com venda de bebida alcoólica.

“Expandir a marca do Baile Voador para uma matinê com os pequenos era um sonho antigo. Estreamos o Bailinho no ano passado e foi um verdadeiro sucesso de público e alegria das famílias. Então, para 2023, já prevemos a matinê para o domingo de Carnaval. Enquanto os adultos que curtiram os dois dias de Baile Voador na sexta-feira e sábado descansam, a criançada toma conta do Álvares Cabral. Prezamos por atrações que incentivem a criatividade e o lúdico nesse clima gostoso que é curtir o Carnaval na nossa ilha”, observa Bruno.

Crianças de até 24 meses não pagam entrada. Já os responsáveis e os maiores de 2 anos precisam de ingresso, que já estão sendo vendidos em superticket.com.br. Todos os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um representante legal.

Saiba mais sobre o Festival Baile Voador

Programação

Programação



Sexta-feira (17/02): BaianaSystem, BNegao, Orquestra AMMOR e outras atrações que serão anunciadas em breve;

BaianaSystem, BNegao, Orquestra AMMOR e outras atrações que serão anunciadas em breve; Sábado (18/02): Gilsons, Bloco Voador e outras atrações que serão anunciadas em breve;



Gilsons, Bloco Voador e outras atrações que serão anunciadas em breve; Domingo (19/02): matinê Bailinho Voador;



matinê Bailinho Voador; Segunda-feira (20/02): Folia 90 com Flavinha Mendonça, Faraó Funk Retrô e que serão anunciadas em breve.



Festival Baile Voador 2023

Quando: 17, 18, e 20 de fevereiro de 2023

17, 18, e 20 de fevereiro de 2023 Horários: no dia 17, a partir de 21h. Nos dias 18 e 20, a partir de 19h.



no dia 17, a partir de 21h. Nos dias 18 e 20, a partir de 19h. Onde: Álvares Cabral — Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 — Bento Ferreira, Vitória



Álvares Cabral — Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 — Bento Ferreira, Vitória Ingressos: A partir de R$ 90



A partir de R$ 90 Onde comprar: Lojas Reserva nos Shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha e, pela internet, em superticket.com.br



Bailinho Voador - matinê para as crianças