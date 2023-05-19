CEO da Cimed investe R$ 20 milhões para fomentar genéricos no Brasil

João Adibe, CEO da Cimed, com Luciano Huck, durante lançamento, no Domingão, de campanha para fomentar genéricos Crédito: Divulgação/Cimed

A Cimed, terceira maior farmacêutica em volume de vendas no país, em parceria com a Abrafarma, estreia neste sábado, 20 de maio, a campanha nacional “Caixinha amarela - da nossa família para sua família”, para destacar a importância dos medicamentos genéricos para o Brasil e chamar atenção para o acesso a tratamentos de qualidade a preços justos que essa categoria promove no país. A iniciativa, anunciada no último domingo no palco do programa ‘Domingão com Huck’, celebra o Dia do Genérico, comemorado neste sábado (20).

A campanha consiste em dar uma caixa de medicamento genérico da Cimed para cada compra que for feita do mesmo produto em estabelecimentos parceiros, afiliados à Abrafarma. A promoção é válida apenas neste sábado (20) – Dia do Genérico -, e estará vigente em 10 mil farmácias de todo o país. Mais informações podem ser acessadas pelo site www.diadogenerico.com.br

João Adibe Marques, presidente da Cimed, esteve com o apresentador Luciano Huck, no palco do programa, anunciando a iniciativa para milhões de telespectadores. A ação tem como objetivo disseminar a qualidade do genérico da Cimed - a caixinha amarela que cabe no bolso de todos os brasileiros. O medicamento genérico é, em média, 60% mais acessível que o de marca. Além disso, os brasileiros já economizaram mais de R$ 250 bilhões desde a regulamentação dos genéricos no Brasil, em 1999.

“No Brasil, infelizmente, apenas 20% do consumo de medicamentos é de genéricos. Eu garanto que a caixinha amarela da Cimed traz a mesma qualidade que os remédios de marca disponíveis no mercado e com preços que cabem no bolso de todos os brasileiros”, explica João Adibe, presidente da Cimed. O genérico, por lei, deve ser 100% bioequivalente com os medicamentos de marca.

“O medicamento genérico é fundamental para a saúde da população brasileira e por isso a importância da campanha da Cimed para conscientizar sobre o benefícios dessa categoria de medicamentos. A população capixaba irá aderir em peso", explica Roney Cosendey, presidente da rede de farmácias capixaba Santa Lúcia.

De acordo com a PróGenéricos, 90% das doenças podem ser tratadas com medicamentos genéricos. Outro dado alarmante é que cerca de 50% dos brasileiros já abandonam o tratamento por questões financeiras. Em 2022, os genéricos representaram 47% do volume de vendas da Cimed. Esse volume significa a venda de 16 caixinhas de genéricos por segundo e 500 milhões por ano.

Marcas Cimed

A Cimed produz 7 bilhões de doses de medicamentos por ano e, além de uma vasta lista de moléculas que compõem a sua linha de genéricos – objeto da ação -, é dona de marcas líderes de mercado como o Cimegripe, o antigripal mais vendido no Brasil, além de antialérgicos como o Loratamed, além do Nevralgex, uma das principais marcas para inflamação e dor do mercado. Na área de consumo, a empresa é detentora das marcas K-MED, lubrificante íntimo líder de mercado, Dermafeme, sabonete íntimo, Xô Inseto, repelente, e Carmed, hidratante labial.