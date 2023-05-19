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CEO da Cimed investe R$ 20 milhões para fomentar genéricos no Brasil

Iniciativa foi anunciadada durante o programa Domingão com Luciano Huck, em rede nacional, para mais de 35 milhões de telespectadores
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

19 mai 2023 às 20:40

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 20:40

João Adibe, CEO da Cimed, com Luciano Huck, durante lançamento, no Domingão, de campanha para fomentar genéricos
João Adibe, CEO da Cimed, com Luciano Huck, durante lançamento, no Domingão, de campanha para fomentar genéricos Crédito: Divulgação/Cimed
A Cimed, terceira maior farmacêutica em volume de vendas no país, em parceria com a Abrafarma, estreia neste sábado, 20 de maio, a campanha nacional “Caixinha amarela - da nossa família para sua família”, para destacar a importância dos medicamentos genéricos para o Brasil e chamar atenção para o acesso a tratamentos de qualidade a preços justos que essa categoria promove no país. A iniciativa, anunciada no último domingo no palco do programa ‘Domingão com Huck’, celebra o Dia do Genérico, comemorado neste sábado (20).
A campanha consiste em dar uma caixa de medicamento genérico da Cimed para cada compra que for feita do mesmo produto em estabelecimentos parceiros, afiliados à Abrafarma. A promoção é válida apenas neste sábado (20) – Dia do Genérico -, e estará vigente em 10 mil farmácias de todo o país. Mais informações podem ser acessadas pelo site www.diadogenerico.com.br.
João Adibe Marques, presidente da Cimed, esteve com o apresentador Luciano Huck, no palco do programa, anunciando a iniciativa para milhões de telespectadores. A ação tem como objetivo disseminar a qualidade do genérico da Cimed - a caixinha amarela que cabe no bolso de todos os brasileiros. O medicamento genérico é, em média, 60% mais acessível que o de marca. Além disso, os brasileiros já economizaram mais de R$ 250 bilhões desde a regulamentação dos genéricos no Brasil, em 1999.
“No Brasil, infelizmente, apenas 20% do consumo de medicamentos é de genéricos. Eu garanto que a caixinha amarela da Cimed traz a mesma qualidade que os remédios de marca disponíveis no mercado e com preços que cabem no bolso de todos os brasileiros”, explica João Adibe, presidente da Cimed. O genérico, por lei, deve ser 100% bioequivalente com os medicamentos de marca.
“O medicamento genérico é fundamental para a saúde da população brasileira e por isso a importância da campanha da Cimed para conscientizar sobre o benefícios dessa categoria de medicamentos. A população capixaba irá aderir em peso", explica Roney Cosendey, presidente da rede de farmácias capixaba Santa Lúcia.
De acordo com a PróGenéricos, 90% das doenças podem ser tratadas com medicamentos genéricos. Outro dado alarmante é que cerca de 50% dos brasileiros já abandonam o tratamento por questões financeiras. Em 2022, os genéricos representaram 47% do volume de vendas da Cimed. Esse volume significa a venda de 16 caixinhas de genéricos por segundo e 500 milhões por ano.

Marcas Cimed

A Cimed produz 7 bilhões de doses de medicamentos por ano e, além de uma vasta lista de moléculas que compõem a sua linha de genéricos – objeto da ação -, é dona de marcas líderes de mercado como o Cimegripe, o antigripal mais vendido no Brasil, além de antialérgicos como o Loratamed, além do Nevralgex, uma das principais marcas para inflamação e dor do mercado. Na área de consumo, a empresa é detentora das marcas K-MED, lubrificante íntimo líder de mercado, Dermafeme, sabonete íntimo, Xô Inseto, repelente, e Carmed, hidratante labial.
A Cimed tem mais de 600 produtos no catálogo e uma distribuição nacional para mais de 70 mil pontos de vendas atendidos diretamente, marcando presença em 98% das farmácias brasileiras. Além disso, a Cimed tem em seu portfólio produtos nas categorias de medicamentos (genéricos e isentos de prescrição médica - OTC), nutrição (vitaminas), além de higiene e beleza. Atualmente, a farmacêutica produz 6,4% do volume de medicamentos vendidos no Brasil.

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