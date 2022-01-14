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Centro Educacional capixaba expande atuação para Estado do Pará

Primeiro Mundo abre duas novas unidades em cidades paraenses; esta é a segunda expansão da instituição em um ano
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 jan 2022 às 18:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 18:30

Centro Educacional capixaba expande atuação para Estado do Pará
Novas unidades atenderão alunos do Berçário ao Ensino Médio e vão oferecer ensino bilíngue e turmas de período integral Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação
Fundado no Espírito Santo, o Centro Educacional Primeiro Mundo abre mais duas novas unidades, desta vez no Estado do Pará, Região Norte do país, nos municípios de Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás. As duas novas unidades começam a operar neste ano letivo de 2022. Esta é a segunda expansão da instituição em um ano.
Em 2021, já havia sido anunciado o início das atividades em Vila Velha também para este ano. O diretor-geral do Centro Educacional Primeiro Mundo, Eduardo Cardoso, reforça que a expansão consolida o foco da instituição na formação de pessoas comprometidas com soluções que melhorem a realidade.
“Esse é mais um importante passo na contribuição dos serviços prestados na área de educação em nosso país. É uma satisfação poder dizer que um centro educacional com raízes no Espírito Santo hoje chega ao Pará com o mesmo compromisso de levar uma educação de excelência, inovadora e acessível. Trabalhamos para que cada vez mais alunos estejam comprometidos com um mundo melhor e preparados para chegar aonde quiserem”, disse.
As novas unidades atenderão alunos do Berçário ao Ensino Médio e vão oferecer turmas de período integral, além de ensino bilíngue, que será implementado gradativamente. “A proposta pedagógica moderna irá disponibilizar recursos inovadores que proporcionam um aprendizado real e significativo, com incentivo à experimentação visando ampliar o conhecimento, aliando teoria e prática na formação de um cidadão digital e consciente”, afirma Cardoso.
Centro Educacional capixaba expande atuação para Estado do Pará
As duas novas unidades no Pará já estão com matriculas abertas para  2022 Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

Há 30 anos no mercado de educação, o Centro Educacional Primeiro Mundo tem certificações internacionais e metodologias voltadas para o protagonismo dos estudantes e com o ensino de conceitos de sustentabilidade. “A capacitação contínua dos alunos influencia diretamente nos altos índices de aprovação em vestibulares e olimpíadas científicas”, avalia.
Ainda segundo o diretor da instituição, a matriz curricular proporciona uma formação “intelectual, emocional e social que prepara os alunos para bons resultados na vida acadêmica, pessoal e profissional, atualizados na era da tecnologia e aptos ao acesso a universidades brasileiras e internacionais de referência”.
Outro diferencial do centro educacional é a participação no grupo de instituições que representam a University Cambridge Esol no mundo. Internacionalmente reconhecida pela qualidade no ensino da língua inglesa, a rede global tem uma linha de recursos didáticos, atividades e planos de estudo.
Além dessa parceria, o Primeiro Mundo oferece o duplo diploma de Ensino Médio, brasileiro e americano, por meio de um programa de High School, que abre portas para o acesso dos alunos a mais de 4 mil universidades americanas, segundo a instituição. Esse programa acontece em parceria com a Genium, que escolheu o Primeiro Mundo como parceiro considerando a proficiência dos alunos na língua inglesa.

SAIBA MAIS

Centro Educacional capixaba expande atuação para Estado do Pará
Instituição tem certificações internacionais e metodologias voltadas para o protagonismo dos estudantes Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

Sobre o Centro Educacional Primeiro Mundo

Inaugurado em 1991, o Centro Educacional Primeiro Mundo foi fundado pelo empresário Rômulo Rodrigues e sua esposa, Edir Cardoso. Desde o início de suas atividades, mantém uma filosofia educacional fiel aos princípios de sua fundação e um projeto pedagógico atualizado, moderno e capaz de atender às demandas do século XXI – era do conhecimento, da tecnologia, dos desafios de emancipação humana e da sustentabilidade planetária.

Diferenciais

Desde 2021, o Primeiro Mundo também integra a Inspira Rede de Educadores, o segundo maior grupo de educação do país. A instituição possui horários diferenciados, disciplinas inéditas, como a Robótica, e busca, em suas atividades, construir meios de convivência entre pais e alunos.

Atividades extracurriculares

Entre as atividades extracurriculares oferecidas estão esportes, atividades artísticas e musicais na própria escola, que complementam o sistema de ensino.

Instalações

O centro educacional possui salas projetadas para atender alunos do Maternal ao Pré-vestibular, em horário regular e integral, em uma área com mais de 12 mil metros quadrados.

MATRÍCULAS ABERTAS

Centro Educacional capixaba expande atuação para Estado do Pará
Escola oferece o duplo diploma de Ensino Médio, brasileiro e americano, por meio de um programa de High School Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação
  • Site: www.pmundo.com.br
  • E-mail: [email protected]
  • Unidade Vitória: Rua Constante Sodré, 655 - Santa Lucia, Vitória. Telefone: (27) 3434-1477. WhatsApp: (27) 99309-7754
  • Unidade Vila Velha: Rua João Joaquim da Motta, 431, Praia da Costa, Vila Velha. WhatsApp: (27) 99279-9483
  • Unidades Pará: [email protected]. Canaã dos Carajás: (94) 99171-3746 (WhatsApp). Ourilândia do Norte: (94) 99193-7885 (WhatsApp)

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