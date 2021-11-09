Bacon com menos sódio é carro-chefe de frigorífico do ES

O bacon da Saboratta é produzido com teores menores de sódio e gordura, o que garante mais carne na peça e proporciona um gosto mais suave ao paladar do consumidor. Crédito: Saboratta/Divulgação

Do porco são feitas carnes saborosas como pernil, linguiça calabresa e bacon. O bacon, por exemplo, é uma paixão nacional e pode ser incluído em diferentes pratos. Ao fazer parte de alguma receita, já pode esperar por uma explosão de sabor. Especialidade da casa, o bacon da Saboratta é produzido com teores menores de sódio e gordura, o que garante mais carne na peça e proporciona um gosto mais suave ao paladar do consumidor.

Especialista em carne suína, a Saboratta tem produtos ideais para as mais variadas e deliciosas invenções na cozinha. Mas a busca por uma produção mais natural surgiu desde o começo da empresa, com sede na Serra. Um princípio da marca é oferecer produtos que passam por um rigoroso controle de qualidade, mas precisam primeiro agradar ao paladar dos próprios colaboradores da empresa, que é de origem familiar.

“Sempre foi um sonho nosso estar presente em cada lar capixaba e acreditamos que só podemos vender aquilo que consumimos, sendo assim prezamos pela qualidade com insumos de primeira linha trazendo segurança para nossa indústria”, destaca Gustavo Reggiane, proprietário da Saboratta.

A Saboratta produz mais de 150 toneladas de produtos, entre eles linguiça para churrasco, calabresa, temperados, bacon e carne in natura. Crédito: Saboratta/Divulgação

O frigorífico produz mais de 150 toneladas de produtos, entre eles linguiça para churrasco, calabresa, temperados, bacon e carne in natura.

Veja no vídeo porque a Saboratta é "Made In ES":

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FUTUROS LANÇAMENTOS

Perfeita para fazer uma combinação com pão de sal, no café da manhã ou em um lanche no fim de tarde, a mortadela é um dos embutidos preferidos do público brasileiro. Com uma proposta de trazer um produto que atenda aos mais diferentes gostos, o frigorífico capixaba vai lançar uma versão do alimento com menos sódio.

A nova Mortadela Saboratta defumada, que chega ao mercado em 2022, seguirá a mesma linha de suavidade no paladar e gostinho de produtos caseiros da marca, com os processos mais naturais possíveis.

A ideia para o novo item do portfólio de produtos da marca, segundo o proprietário Gustavo Reggiane, foi um pedido dos próprios clientes da empresa, atendendo assim à necessidade deles. O empresário explica que todo o processo de testes para o desenvolvimento de novos produtos é acompanhado por um químico e uma engenheira de alimentos. “Será um produto diferenciado e evoluído, que irá para a mesa dos capixabas”, adianta Gustavo.

A nova Mortadela Saboratta defumada seguirá a mesma linha de suavidade no paladar e gostinho de produtos caseiros da marca, com os processos mais naturais possíveis. Crédito: Saboratta/Divulgação

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

A Saboratta é o único frigorífico do ramo de suínos do Espírito Santo com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi), que faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. A certificação qualifica a empresa a vender produtos para fora do Estado de origem.

O objetivo é garantir a segurança e a qualidade do alimento que chega à mesa dos consumidores. E, com isso, solidificar a marca no mercado capixaba, expandir os negócios para fora do Estado, e aumentar a fábrica, ampliando ainda mais o mix de produtos da linha de suínos, defumados e embutidos.

Há dois anos no mercado, a Saboratta aposta em receitas caseiras e já se consolidou como uma referência. Além de atuar no Espírito Santo, seus produtos são distribuídos em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.

Para ajudar com dicas do que preparar, no site da Saboratta o consumidor encontra diversas sugestões de receitas para deixar aquele almoço de domingo completo. Tem o passo a passo para o carré suíno na pressão, pernil assado com molho de abacaxi ou delicioso lombo suíno Saboratta recheado com queijo.

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