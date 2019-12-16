Construção civil deve criar 5 mil vagas de emprego em 2020 no ES

Alunos participam de aula para trabalhar no mercado da construção civil Crédito: Divulgação/Instituto da Construção

Se o tempo de vacas magras no setor da construção civil está chegando ao fim, uma nova leva de contratações passa a ser esperada pelos profissionais que atuam nesta área. A expectativa é que 2020 se encerre com a contratação de 5 mil profissionais - totalizando cerca de 45 mil trabalhadores atuando neste setor.

Esse número, no melhor período para as empresas, chegou a 60 mil empregos diretos. “Com a crise, caímos para cerca de 30 mil, mas o setor já registrou uma leve melhora, chegando perto de 40 mil. Se somarmos as obras públicas, podemos chegar a 45 mil empregados em todo o Estado”, estima Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon)

Como as empresas têm prezado pela qualidade de seus empreendimentos, as vagas devem ser disponibilizadas, primeiro, para os profissionais mais qualificados. Os mais requisitados devem ser mestres de obras, pedreiros e eletricistas.

“Hoje, a maior dificuldade das construtoras é ter uma mão de obra qualificada. E os trabalhadores estão aproveitando esse período para se qualificar e buscar as oportunidades que estão para surgir”, comentou Junio Aparecido Batista Neves, diretor Comercial de Ensino do Instituto da Construção de Vitória.

Além das grandes construtoras, Neves acredita que as pequenas obras também vão demandar contratações dos profissionais da construção. “Trabalho há 20 anos no setor e acompanhei alguns altos e baixos. E a gente percebe que, quando voltam os grandes empreendimentos, as pequenas construções voltam junto. Acreditamos em oportunidades em 2020 tanto para as grandes obras quanto para os pequenos empreendimentos”, destaca.

CHANCES DE CONTRATAÇÃO

De acordo com Junio Neves, em janeiro o Instituto da Construção vai começar um programa para a inclusão de trabalhadores no mercado da construção civil. A empresa, que funciona como uma escola voltada para o setor, vai começar a receber currículos e indicar profissionais para as empresas parceiras.

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“O serviço vai ser totalmente gratuito tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. A pessoa interessada em trabalhar na construção civil deixa o seu currículo impresso na sede do Instituto. Quando a empresa parceira nos avisar sobre a abertura de uma vaga, vamos enviar os currículos de quem se encaixa nessa vaga”, explicou, sobre o programa chamado Emprega Civil.

O diretor também destacou que, para participar do Emprega Civil, não é necessário ser aluno do Instituto. “Esse serviço já existe em São Paulo e tem apresentado um resultado muito bom. Agora vamos trazê-lo para a Grande Vitória. Vamos começar o projeto tendo a parceria com cinco empresas, mas como ele é gratuito, acredito que em breve novas parceiras aparecerão oferecendo as vagas de serviço”, concluiu.