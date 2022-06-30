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Prefeitura

Vila Velha prepara concurso com 120 vagas para guarda municipal

Candidatos devem ter o nível médio, idade entre 18 e 35 anos e carteira de habilitação AB; edital de abertura deve ser divulgado em breve

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 09:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2022 às 09:55
Guarda Municipal de Vila Velha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, fizeram fiscalização no Polo de Moda da Glória para o cumprimento do decreto de risco extremo para combater o avanço da Covid- 19
Guarda Municipal de Vila Velha vai ganhar reforço de novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 120 vagas para o cargo de guarda municipal, sendo 60 imediatas e 60 para formação de cadastro de reserva. A função exige que o candidato tenha ensino médio, carteira de habilitação AB, idade entre 18 e 35 anos e altura mínima de 1,65 para homens e 1,60m para mulheres.
Para agilizar as contratações, o efetivo da corporação foi ampliado em 60 postos. A lei nº 6.654 de 15 de junho de 2022 foi publicada no Diário Oficial de Vila Velha e sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).
De acordo com a prefeitura, os cargos criados têm como objetivo permitir a publicação de abertura de edital para contratação de novos servidores da Guarda Municipal.
A previsão é de que todas as fases do concurso, incluindo o curso preparatório dos aprovados, sejam concluídas até o final de 2022. Os próximos passos são a definição da banca avaliadora e a publicação das regras do certame.
A remuneração ainda não foi divulgada pelo município. A prefeitura informou que durante o curso preparatório o candidato recebe 80% do salário base da função.
O último processo seletivo da Guarda Municipal de Vila Velha foi realizado em 2014 e foi organizado pela Fundação de Apoio ao Cefet (Funcefet). Na época, foram 100 vagas, mais cadastro de reserva. O salário foi de R$ 1.188 com adicional de 30% por periculosidade, além de escala extra para quem cumpresse 40 horas semanais.
Os candidatos foram submetidos à prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação de idoneidade moral e curso de formação.

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