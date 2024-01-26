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Fim de prazo

Últimos dias para se inscrever nos concursos do Bandes e do Idaf

Candidatos têm até segunda-feira (29) para garantir a participação nos certames; remuneração passa de R$ 6,9 mil. Veja como se inscrever

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 15:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jan 2024 às 15:24
Os interessados em trabalhar no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) devem se apressar. Isso porque o prazo para se inscrever nos dois concursos públicos terminam nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro.
Na instituição financeira, são 12 vagas imediatas para a carreira de analista bancário, além de 138 postos para formação de cadastro de reserva. Para participar, os interessados devem ter o nível superior nas seguintes áreas: analista de sistema (5), infraestrutura (2), economia (4) e administrador (1).
A remuneração pode chegar a R$ 6.629,20, mais auxílio refeição de R$ 1.185,12, cesta alimentação de R$ 934,10; auxílio-creche/babá no valor de R$ 846,50; vale-transporte; plano de saúde sem coparticipação (para o titular e seus dependentes); plano odontológico sem coparticipação (para o titular e seus dependentes); plano de previdência complementar; e seguro de vida.
Com nova liderança, aposta do Bandes é engajar funcionários e clientes e também inovar
Bandes vai contar com novos profissionais em breve Crédito: Bandes/Divulgação
A contração será no regime da Consolidação da Legislação Trabalhista (CLT). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024, no site do Idecan, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 74.
As provas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024, das 14h às 18h, em Vitória.

Idaf

No Idaf, o concurso prevê preencher 52 vagas em cargos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.595,995, a R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600, referente a jornada de 40 horas por semana.
Para quem tem nível superior, são 17 vagas para o cargo de fiscal estadual agropecuário nas especialidades de: Engenharia Agronômica (11), Engenharia Florestal (4), Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia (1), Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Química (1).
As demais, 36, são voltadas para carreira de técnico de fiscalização de desenvolvimento agropecuário, nas formações de: Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola (29), Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento (3), Técnico de Laboratório (3).
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, do dia 29 de janeiro de 2024, no site da Idib, empresa organizadora do certame.  A taxa de participação é de R$ 45 e R$ 48.
A seleção contará com provas objetivas, marcadas para o dia 17 de março de 2024. Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Legislação Básica, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.

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