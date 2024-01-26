Últimos dias para se inscrever nos concursos do Bandes e do Idaf

Os interessados em trabalhar no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( Bandes ) e no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ( Idaf ) devem se apressar. Isso porque o prazo para se inscrever nos dois concursos públicos terminam nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro.

Na instituição financeira, são 12 vagas imediatas para a carreira de analista bancário, além de 138 postos para formação de cadastro de reserva. Para participar, os interessados devem ter o nível superior nas seguintes áreas: analista de sistema (5), infraestrutura (2), economia (4) e administrador (1).

A remuneração pode chegar a R$ 6.629,20, mais auxílio refeição de R$ 1.185,12, cesta alimentação de R$ 934,10; auxílio-creche/babá no valor de R$ 846,50; vale-transporte; plano de saúde sem coparticipação (para o titular e seus dependentes); plano odontológico sem coparticipação (para o titular e seus dependentes); plano de previdência complementar; e seguro de vida.

Bandes vai contar com novos profissionais em breve Crédito: Bandes/Divulgação

A contração será no regime da Consolidação da Legislação Trabalhista (CLT). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024, no site do Idecan , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 74.

As provas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024, das 14h às 18h, em Vitória.

Idaf

No Idaf, o concurso prevê preencher 52 vagas em cargos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.595,995, a R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600, referente a jornada de 40 horas por semana.

Para quem tem nível superior, são 17 vagas para o cargo de fiscal estadual agropecuário nas especialidades de: Engenharia Agronômica (11), Engenharia Florestal (4), Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia (1), Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Química (1).

As demais, 36, são voltadas para carreira de técnico de fiscalização de desenvolvimento agropecuário, nas formações de: Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola (29), Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento (3), Técnico de Laboratório (3).

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, do dia 29 de janeiro de 2024, no site da Idib , empresa organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 45 e R$ 48.