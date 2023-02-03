Últimos dias para se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça do ES

Tribunal de Justiça do ES vai contratar servidores de nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva

Os interessados em trabalhar no Tribunal de Justiça do Espírito Santo devem se apressar. As inscrições para o concurso público terminam na próxima segunda-feira (6). A oferta é de 128 vagas para o cargo de analista judiciário, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial varia de R$ 6.713 a R$ 9.596,81.

Os postos são destinados aos candidatos que tenham o nível superior, com chances em várias especialidades. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade.

Os postos são para as seguintes áreas:

Analista Judiciário – Área Administrativa - qualquer formação (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Administração (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Arquitetura (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Arquivologia (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Biblioteconomia (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Comunicação Social (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Contabilidade (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Direito (5)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Economia (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Enfermagem (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Engenharia Civil (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Engenharia Elétrica (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Engenharia Mecânica (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Estatística (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Licenciatura Letras (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Medicina do Trabalho (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Pedagogia (CR)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Psicologia (5)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social (5)

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Taquigrafia (1)

Analista Judiciário – Área Judiciária – Comissário de Justiça da Infância e Juventude (CR)

Analista Judiciário – Área Judiciária – Direito (85)

Analista Judiciário – Área Judiciária – Execução Penal (2)

Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador (20)

Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Contador (5)

O atendimento ocorre até as 18h de 6 de fevereiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 100.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 19 de março. Para os concorrentes na especialidade de taquigrafia, haverá ainda prova de apanhamento taquigráfico, em data a ser oportunamente definida. Serão convocados todos os aprovados na avaliação discursiva.