Últimos dias para se inscrever em concurso de Conselho Regional do ES

Candidatos vão responder questões de múltipla escolha Crédito: Freepik

Últimos dias para se inscrever no processo seletivo do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES). A oferta é de 165 vagas, sendo 8 imediatas e 157 para a formação de cadastro de reserva. A jornada será de 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal que varia entre R$ 2.000 a R$ 3.500, além de auxilio-alimentação de R$ 858.

De acordo com o edital, as oportunidades imediatas são para os seguintes cargos de nível médio e técnico: auxiliar administrativo (3), agente de fiscalização (2) e técnico de serviços operacionais (3).

Os interessados podem se inscrever até as 23 horas do dia 23 de janeiro de 2023, no site do Instituto Quadrix , responsável pela seleção. A taxa de inscrição varia de R$ 55 a R$ 60.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 5 de março de 2023. Os exames contarão com questões de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos.