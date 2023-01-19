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Provas em março

Últimos dias para se inscrever em concurso de Conselho Regional do ES

Oportunidades são para cargos de níveis médio e técnico; interessados podem se inscrever até as 23 horas da próxima segunda-feira (23)

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 14:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jan 2023 às 14:43
prova de concurso público
Candidatos vão responder questões de múltipla escolha Crédito: Freepik
Últimos dias para se inscrever no processo seletivo do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES). A oferta é de 165 vagas, sendo 8 imediatas e 157 para a formação de cadastro de reserva. A jornada será de 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal que varia entre R$ 2.000 a R$ 3.500, além de auxilio-alimentação de R$ 858.
De acordo com o edital, as oportunidades imediatas são para os seguintes cargos de nível médio e técnico: auxiliar administrativo (3), agente de fiscalização (2) e técnico de serviços operacionais (3).
Os interessados podem se inscrever até as 23 horas do dia 23 de janeiro de 2023, no site do Instituto Quadrix, responsável pela seleção.  A taxa de inscrição varia de R$ 55 a R$ 60.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 5 de março de 2023. Os exames contarão com questões de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos.
O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

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