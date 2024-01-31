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6.412 vagas

Último dia para se inscrever no concurso público da Petrobras

Postos são destinados a profissionais de nível técnico; remuneração é de R$ 5,8 mil. Atendimento aos candidatos ocorre até as 18 horas desta quarta-feira (31)

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 09:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2024 às 09:39
Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso público da Petrobras terminam às 18 horas desta quarta-feira (31). A oferta é de 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, no cargo de profissional de nível técnico júnior.
As oportunidades são voltadas para quem tem o nível médio. Os postos serão distribuídos por sete Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A remuneração é de R$ 5.878,82.
O atendimento ocorre no site do Cebraspe, empresa organizadora da seleção. A taxa de participação é de R$ 62,79. O valor pode ser pago até o dia 21 de fevereiro. 
O concurso da companhia conta com reserva de vagas de 20% para pessoas com deficiência (PCD), percentual acima do mínimo exigido por lei, que é 5%. Além das vagas para PCD, o processo seletivo reserva também 20% de vagas para negros.
As provas serão aplicadas no dia 24 de março, em 40 cidades, incluindo todas as capitais. Os candidatos farão os testes no período da tarde, com duração de quatro horas. Serão 40 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de conhecimentos específicos.
O concurso terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da estatal.

Confira as vagas

  • Enfermagem do Trabalho (12)
  • Inspeção de Equipamentos e Instalações (36)
  • Logística de Transportes - Controle (25)
  • Manutenção - Caldeiraria (46)
  • Manutenção - Elétrica (56)
  • Manutenção - Instrumentação (58)
  • Manutenção - Mecânica (78)
  • Operação (254)
  • Operação de Lastro (16)
  • Projetos, Construção e Montagem - Edificações (11)
  • Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (11)
  • Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (8)
  • Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (30)
  • Química de Petróleo (83)
  • Segurança do Trabalho (91)
  • Suprimento de Bens e Serviços - Administração (101).

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