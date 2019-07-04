Três prefeituras do ES preparam concursos públicos para 2019

Prefeitura de Vila Velha contará com o maior volume de vagas, 1.529 ao todo Crédito: PMVV/Divulgação

GUARAPARI

A previsão é de que o edital seja publicado até o final deste mês.De acordo com informações da prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação está em processo de licitação para a escolha da empresa que ficará responsável pelo certame.

A Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público Municipal já começou a trabalhar no edital. As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 1.529 vagas para cargos de níveis médio, superior. Para o magistério, serão 650 vagas, enquanto para que Saúde 650 oportunidades. O Instituto de Previdência contará com nove chances. As demais vagas serão distribuídas por outros cargos administrativos. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.

A seleção está prevista para ocorrer ainda este ano. No próximo dia 8 de julho, será aberto o envelope com as propostas das empresas interessadas em realizar o concurso público.

VITÓRIA

concurso da Prefeitura de Vitória tem como objetivo preencher 162 vagas ainda este ano. As oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade . O salário pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.