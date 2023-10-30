Transpetro prorroga inscrição de concurso com 1.668 vagas

Reservatórios de combustíveis da Transpetro, em Brasília. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Petrobras Transporte (Transpetro) prorrogou as inscrições do concurso público até 6 de novembro de 2023. A oferta é de 1.668 vagas, sendo 219 para preenchimento imediato e 1.449 para cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ R$ 4.636,99 a R$ 12.739,70.

Os postos foram divididos em três editais. Os candidatos aprovados vão atuar nos polos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Maranhão, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo , Goiás, Pará, ou nacional, a depender do cargo e especialidade.

No Estado, os polos de trabalho serão em Aracruz, Linhares, Piúma, São Mateus ou Vitória.

Os interessados podem se inscrever até as 16 horas do último dia de prazo, no endereço eletrônico da Fundação Cesgranrio , responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de nível médio e R$ 100 para os de nível superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, exame de capacitação física, avaliação da equipe multiprofissional e avaliação da qualificação técnica, a depender do cargo desejado. Os exames objetivos estão marcados para o dia 10 de dezembro.

Sobre os editais

Edital nº 01 - Terra/nível médio

Vagas: 512

Remuneração: R$ 5.563,90

Requisitos: curso técnico de nível médio na área da especialidade

As oportunidades são para áreas:

Ambiental (RJ)

Dutos e terminais (MG, PA, RJ, RS e SP)

Faixa de dutos (GO, RJ, RS e SP)

Informática (RJ)

Inspeção de Equipamentos e instalações (ES, GO, PE, RJ, RS, SP)

Manutenção - elétrica (MA, RJ, ES e SP)

Manutenção - eletrônica (AM e RJ)

Manutenção - instrumentação (PE, RJ e SP)

Manutenção - mecânica (MA, PA, RJ, RS e SP)

Projeto, construção e montagem - edificações (MA, RJ)

Projeto, construção e montagem - mecânica (PE e SP)

Química do petróleo (SP)

Segurança (MA, MG, RJ, RS e SP)

Edital nº 02 - Terra/ Nível superior

Vagas: 720

Remuneração: R$ 12.739,70

Requisitos: curso de graduação de nível superior na área da especialidade

As oportunidades são para áreas:

Administração (RJ)

Advocacia (RJ)

Análise ambiental (RJ e RS)

Análise de sistemas - infraestrutura (RJ)

Análise de sistemas - segurança cibernética e da informação (RJ)

Análise de sistemas - processos de negócios (RJ)

Análise de sistemas - sap - finanças e contabilidade (RJ)

Comercialização e logística - comércio e suprimentos (RJ)

Comercialização e logística - transporte marítimo (RJ)

Comunicação social - jornalismo (RJ)

Comunicação social - publicidade e propaganda (RJ)

Comunicação social - relações públicas (RJ)

Contabilidade (RJ)

Enfermagem do trabalho (RJ)

Engenharia ambiental (RJ)

Engenharia civil (RJ)

Engenharia de automação (PE, RJ e SP)

Engenharia de inspeção (SP)

Engenharia de produção (RJ)

Engenharia de segurança (RJ)

Engenharia de telecomunicações (RJ)

Engenharia elétrica (PE e RJ)

Engenharia geotécnica (RJ e SP)

Engenharia mecânica (MA, PE, RJ e SP)

Engenharia naval (RJ)

Engenharia química (RJ)

Pedagogia (AM, BA, PE, RJ e SP)

Serviço social (RJ)

Edital nº 03 - mar

Remuneração: variam de R$ 4.636,99 a R$ 12.731,70

As oportunidades são para áreas, todas nacionais:

Auxiliar de saúde (32 vagas)

Condutor bombeador (8)

Condutor mecânico (8)

Cozinheiro (24)

Eletricista (16)

Moço de convés (8)

Moço de máquinas (8)

Segundo oficial de máquinas (128

Segundo oficial de náutica (184)

Taifeiro (8)

Os profissionais vão trabalhar em navios da Transpetro.

Sobre as provas

As provas objetivas vão acontecer no dia 10 de dezembro.

Para o nível técnico, o edital prevê a realização de provas objetivas com 60 questões do tipo múltipla escolha. Serão cobradas as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Matemática;



Conhecimentos específicos.



O segundo edital, contará com provas objetivas com 70 questões do tipo múltipla escolha.

As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;



Conhecimentos Específicos.



O terceiro edital terá provas objetivas e o exame de capacitação física. As provas objetivas serão organizadas da seguinte forma:

Para auxiliar de saúde, cozinheiro, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro, provas com 40 questões.

Os exames para condutor bombeador, condutor mecânico e eletricista terão 50 questões.

E para os cargos de segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica, serão testes objetivos com 70 questões.

O exame de capacitação física será composto pelos testes de: