Temporada dos concursos: 16 dicas de como se preparar para as provas

Prova para concurso público Crédito: Freepik

A Gazeta ouviu especialistas para apontarem dicas de como chegar bem preparado para a temporada de concursos em 2023. Estudar para concurso exige planejamento, organização, foco e disciplina na busca por alcançar a tão sonhada vaga no serviço público. De olho nisso,ouviu especialistas para apontarem dicas de como chegar bem preparado para a temporada de concursos em 2023.

O diretor de mentoria e coaching do Gran Cursos, Fernando Mesquita, ressalta que o primeiro passo é decidir em qual área o candidato vai atuar. Essa escolha é importante pois vai determinar quais conteúdos a pessoa deverá estudar. O estudante também deve se preocupar com a qualidade dos materiais de estudo e com o planejamento.

“Existe um processo interessante de ser seguido para quem quer ser aprovado: escolher uma área com boas possibilidades de concursos, fazer o planejamento focado no que será a próxima prova, estudar bem, de forma atenta. Resolver questões todos os dias e criar um bom e conciso material de revisão é indispensável”, afirma.

Já a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca que o ideal é o candidato começar a estudar por matérias comuns a praticamente todos os concursos. Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Raciocínio Lógico e Informática são disciplinas presentes em 95% dos editais.

1. Entenda qual é a sua motivação

Por que você decidiu começar a estudar para concurso? Foi pela remuneração, pela estabilidade, pelo prestígio do cargo, pela vontade de fazer parte do serviço público ou por alguma outra razão? As respostas poderão ajudar a manter a sua motivação durante o caminho. Lembre-se que estudar para concurso é uma trajetória que não acontece em linha reta: você terá dias bons e ruins.

2. Defina a área de estudo

É mais rápida a aprovação quando o candidato aposta nos estudos direcionados, ou seja, quando estabelece uma área para a qual prestará concursos. Contudo, o foco não deve ser um único concurso, mas sim um grupo de carreiras. O candidato deve eleger uma área de atuação, com base nas afinidades pessoais e nas perspectivas profissionais envolvidas. Assim, ele terá mais oportunidades quanto aos concursos que vão surgindo.

3. Como são divididas as carreiras

4. Encontre um direcionamento

Mesmo definindo um foco, é comum se sentir perdido em meio a tantas possibilidades. A escolha deve ser feita conforme as suas expectativas profissionais. Alguns pontos que podem auxiliar na sua decisão:

Sua área de formação/cargo: se você tem uma graduação ou curso tecnólogo e gosta da sua área de formação, essa pode ser uma boa pista para quais tipos de concurso procurar.



Onde você gostaria de morar: se a ideia de se mudar não está nos seus planos, então a melhor tática é buscar por oportunidades estaduais e/ou municipais.

Quanto você gostaria de receber depois de ser aprovado? A definição de valores pagos para um mesmo cargo pode variar muito de acordo com o órgão ou local onde você presta o certame. Por isso é tão importante pesquisar.

5. Orientações

Tenha foco, disciplina e estude com bons materiais.

Não espere a publicação do edital para começar a estudar. A preparação deve começar com antecedência.



Você pode se basear em editais de concursos anteriores.



Faça resumos. Eles vão auxiliar na hora de revisar o conteúdo.



Faça muitos exercícios baseados em provas anteriores. As organizadoras costumam disponibilizar em seus sites os exames que já foram aplicados.

6. Organize um plano de estudos

Ter muito conteúdo para assimilar e pouco tempo para fazer isso é uma situação muito comum para quem estuda para concurso. Assim, a melhor maneira de contornar essas dificuldades é poder contar com um plano de estudos.

Além de organizar os seus horários, auxiliando na criação de uma rotina para estudar, um bom plano de estudos também irá definir em qual proporção as matérias devem aparecer, levando em consideração tanto as suas dificuldades pessoais, como também as informações dispostas nos editais de concurso e provas passadas.

7. Quantas horas estudar

Defina quantas horas disponíveis para estudar você tem por dia. A divisão das matérias deve ser de acordo com a relevância de cada assunto para o concurso que você deve prestar e também é preciso considerar seus pontos fracos de conteúdo. Isso quer dizer que, quanto mais relevante e/ou desafiadora uma matéria for para você, a tendência é que ela apareça com mais frequência nas suas rotinas de estudo.

Tente estudar todos os dias da semana e deixe o sábado e o domingo para fazer as revisões.

8. Resolva questões

Ao resolver questões de provas anteriores e simulados, você treina diretamente para o dia da prova, assimila mais rapidamente o conteúdo, compreende suas dúvidas de maneira objetiva e conhece o perfil da banca avaliadora de maneira mais direta.

9. Descanso

O seu corpo e a sua mente também são muito importantes nos seus estudos. Isso quer dizer que, se não estiverem sendo atendidos em suas funções essenciais, o foco não estará em aprender e, sim, na manutenção da sua saúde. Por isso é tão importante encontrar o equilíbrio entre momentos de descanso e preparação, sem sacrificar refeições, horário de sono, momentos de lazer e a realização periódica de atividades físicas.

10. Diversifique seus estudos

A diversificação de métodos de estudos é essencial em qualquer rotina: assim, você quebra a monotonia e otimiza o processo de aprendizado. Muitas vezes é preciso mudar de perspectiva, conferir dicas específicas sobre determinada seleção e renovar a motivação.

11. Revisão

Você sabia que existe uma tendência biológica que nos leva a esquecer cerca de 50% de tudo o que estudamos? Esse fenômeno é conhecido como Curva do Esquecimento ou Curva de Ebbinghaus.

Isso quer dizer que, para estudar para concurso de maneira otimizada, você não poderá apenas ir em frente, deixando os conteúdos para trás. Com isso, pode ser que aconteça o famoso “branco”, quando estiver resolvendo simulados mais amplos para aquela matéria ou assunto específico que não ficou tão fixado. Para evitar isso, a formulação de materiais de revisão, como resumos, mapas mentais, flashcards e esquemas, pode ajudar.

12. Treino para ajudar na preparação

Durante o período de preparação, o concurseiro deve se inscrever em concursos realizados pela mesma organizadora como um treino, que certamente faz diferença na hora de fazer a prova que realmente se quer. Outra alternativa é partir do mais difícil para o mais fácil. Se o candidato apostar em um concurso concorrido, com muitas matérias, para formar uma base ampla de conhecimento, como o de auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, terá um conhecimento tão amplo que lhe dará competitividade para inúmeros outros cargos.

13. Tempo ideal para estar preparado

Não existe um período definido de estudo em que o candidato possa estar completamente preparado para passar em determinado concurso. A preparação deve levar em conta uma série de fatores, sendo os principais deles:

as características pessoais (estado emocional, capacidade de absorção etc.);

o tempo disponível para estudar;

o aproveitamento no período da faculdade, se for o caso;

o material e a metodologia de estudo.

Em geral, o período de preparação leva de um a dois anos, dependendo do cargo e da complexidade do conteúdo programático exigido, não existindo uma fórmula ou um método em especial para a pessoa passar.

O tempo para aprovação dependerá do tempo que você dedicar aos estudos.

14. Matérias comuns

O ideal é começar por matérias comuns a praticamente todos os concursos. Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Raciocínio Lógico e Informática são disciplinas presentes em 95% dos editais.

Depois de concluir o estudo das matérias básicas, comece a estudar aquelas de conhecimento específico, sem esquecer de revisar o que já foi estudado.

15. Ritmo de estudo

Existem técnicas que podem ser aprendidas e utilizadas para que haja melhor aproveitamento do tempo de estudo, como leitura dinâmica e neurolinguística.

O conteúdo programático não pode mais ser apenas decorado, devendo o estudante conhecer as técnicas para resolver de forma mais rápida e eficiente as questões propostas. Estudar raciocínio lógico proporciona ao candidato fazer análise de um conjunto de ideias, verificando a coerência das proposições. Com o domínio da disciplina, o aluno terá razoável conhecimento de probabilidades, sequências, lógica de argumentação, lógica proposicional e correlacionamentos, fazendo com que obtenha maior êxito em todas as disciplinas, inclusive as de Direito.

Mas não há forma melhor para aumentar o ritmo de estudos do que ter um bom planejamento e seguir de forma espartana aquilo que foi planejado, com muita disciplina e foco.

16. Na semana das provas

A revisão de última hora ajuda o candidato a acertar muitas questões, mas não é aconselhável na véspera da prova dobrar a carga de estudo, dormindo menos e se alimentando errado.

É aconselhável utilizar a véspera do exame para reler as anotações feitas durante a preparação e rever aquelas dicas dadas pelos professores, priorizando as matérias que contenham o maior número de questões e o maior peso. Também vale refazer algumas questões da banca examinadora, evitando tentar estudar conteúdos ainda inéditos, pois dificilmente será possível aprender algo novo em tão pouco tempo. Vale mais tentar garantir questões sobre temas já dominados, fazendo a revisão, do que se desesperar com partes das matérias que não conseguiu abranger antes.

Já na noite da véspera da prova é melhor desacelerar e apenas mentalizar os conteúdos que serão cobrados no dia seguinte. Estar calmo e descansado é fundamental para a concentração e para lembrar o que estudou.

Lembre-se que estar preparado significa ficar a par dos assuntos cobrados no concurso, conhecer as regras do edital e, sobretudo, estar emocionalmente apto. Para evitar o branco e amenizar a ansiedade, é importante pensar positivo.