Sine de Anchieta abre vagas para trabalhar na área da Samarco

Portaria da Samarco: empresa contratada seleciona profissional para manutenção Crédito: Vitor Jubini

Boas oportunidades para quem mora no Sul do Espírito Santo . O Sine de Anchieta está com 25 vagas de emprego, sendo cinco para trabalhar na área da Samarco

São três chances para instrumentista de precisão, uma para eletricista de manutenção industrial e uma para técnico em elétrica com ênfase em instrumentação.

Além de vagas para trabalhar na área da Samarco, o Sine tem outras oportunidades para quem mora no Sul do Estado como lanterneiro de automóveis, mecânico a diesel e estoquista.

Para se candidatar, é necessário levar o documento de identidade, currículo e comprovante de residência.

O Sine de Anchieta funciona das 8h às 17h na Casa do Cidadão, no centro da cidade. Mais informações: (28) 3536-3488.

CONFIRA AS VAGAS

Instrumentista de precisão (3 vagas)

Vaga para trabalhar na área da Samarco, tendo formação técnica em automação ou instrumentação e elétrica, experiência de 12 meses ou mais na área de mineração

Eletricista de manutenção industrial (1)

Vaga para trabalhar na área da Samarco, tendo formação técnica em elétrica, experiência de 12 meses ou mais na área de mineração.

Técnico em elétrica com ênfase em instrumentação (1)

Vaga para trabalhar na área da Samarco, tendo formação técnica em automação ou instrumentação e elétrica, experiência de 12 meses ou mais na área de mineração.

Montador a diesel (2)

Vaga para Trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim com reforma de caminhões, Escolaridade não exigida, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Rio Novo, Iconha, Itaoca, Itaipava, Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim.

Lanterneiro automóveis (2)

Vaga para Trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim com reforma de caminhões, Escolaridade não exigida, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Rio Novo, Iconha, Itaoca, Itaipava, Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim.

Almoxarife (2)

Experiência com almoxarifado de peças de caminhões. Vaga para Trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim com reforma de caminhões, Escolaridade não exigida, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Rio Novo, Iconha, Itaoca, Itaipava, Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim.

Eletricista automotivo (2)

Vaga para Trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim com reforma de caminhões, Escolaridade não exigida, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Rio Novo, Iconha, Itaoca, Itaipava, Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim.

Mecânico a diesel (2)

Vaga para Trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim com reforma de caminhões, Escolaridade não exigida, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Rio Novo, Iconha, Itaoca, Itaipava, Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim.

Pintor automotivo (2)

Vaga para Trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim com reforma de caminhões, Escolaridade não exigida, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Rio Novo, Iconha, Itaoca, Itaipava, Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim.

Vendedor de serviços (2)

Vaga para trabalhar com vendas de pacotes de internet na Região de Marataízes, Piúma e Anchieta, Ensino Médio Completo, experiência na função não sendo necessária a comprovação em CTPS, Vaga exclusiva para Moradores de Marataízes, Piúma e Anchieta.

Estoquista (1)

Vaga para trabalhar na Região de Marataízes, Piúma e Anchieta com material de internet, Ensino Médio Completo, experiência na função não sendo necessária a comprovação em CTPS, Vaga exclusiva para Moradores de Marataízes, Piúma e Anchieta.

Cabeleireiro (2)

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino médio completo, Experiência mínima de seis meses, não precisa de comprovação em CTPS, deve possuir MEI, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Manicure (1)

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino médio completo, Experiência mínima de seis meses, não precisa de comprovação em CTPS, deve possuir MEI, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Depilador de couros e peles (1)

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino médio completo, Experiência mínima de seis meses, não precisa de comprovação em CTPS, deve possuir MEI, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Acabador de superfície - marmoraria (1)