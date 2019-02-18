Semana começa com 585 vagas abertas no ES

Soldador é uma das profissões com vagas abertas no Espírito Santo. Só no Sine de São Mateus são 15 chances Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

A semana começa com 585 vagas de emprego abertas em Sines de todo o Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Para fazer o cadastro, os interessados devem procurar uma das agências e levar os documentos pessoais. O atendimento acontece a partir das 8 horas.

Aquele que se adequar às exigências das empresas são encaminhados para a entrevista. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são ofertadas 167 vagas. Há chances para os cargos de vendedor, analista de planejamento, padeiro, auxiliar administrativo, entre outros.

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A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 326 vagas nesta segunda-feira. Do total de vagas ofertadas 63 são destinadas à Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Há oportunidades para operador de máquinas de sorvete, conferente de mercadorias, operador de telemarketing e vendedor externo.

Há também 13 vagas na Agência do Trabalhador de Vitória. Chances para auxiliar de sondagem, frentista, mecânico de automóveis.

Em Vila Velha, o Sine oferece 79 vagas de emprego. De acordo com a unidade, o cargo de auxiliar de cozinha PCD conta com 12 vagas e o de operador de telemarketing ativo tem 20 chances.

CHANCES DE NORTE A SUL

SINE ANCHIETA

Vagas: Vendedor externo (20)

SINE ARACRUZ

Vagas: Representante comercial (1), ajudante de eletricista (1), motorista de caminhão (2) e analista de planejamento (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), assistente administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), classificador de chapas (1), comprador (1), cortador de pedras (1), empregada doméstica (1), garçom (1), instalador de antenas de televisão (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), operador de escavadeira (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), técnico agrícola (1), torneiro mecânico (1) e tosador de animais domésticos (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar de telemarketing ativo e receptivo (1), encarregado de auxiliar de limpeza (1), operador de empilhadeira (1) e padeiro (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Expedidor de mercadoria (1), auxiliar administrativo PCD (10), serralheiro (10), instalador de energia solar (1), auxiliar técnico eletrônico (1), entregador de marmitex (1), leiturista (4), caldeireiro (1), laboratorista de material de construção (1) e encarregado de produção (2).

SINE LINHARES

Vagas: Assistente de vendas (2), auxiliar de produção (1), bitolador (1), circuleiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), instalador de insulfilm (1), instrutor de barbeiro (2), instrutor de cabeleireiro (2), instrutor de manicure (2), instrutor de maquiagem (2), mecânico de caminhão (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de máquinas pesadas (3), mecânico de manutenção máquinas industriais (1), mecânico de mercedes (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de refrigeração de ar condicionado (1), mecânico de refrigeração (1), polidor de veículos (1), serrador (1), serralheiro (2), supervisor comercial (1), supervisor técnico de vendas e merchandising (1), vendedor pracista (5) e vidraceiro (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Analista financeiro (1), estampador (1), vendedor pracista (1), vendedor externo (1), professor de Educação Física (1) mecânico automotivo (1) e estoquista (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente de informática (1), assistente técnico de logística (1), borracheiro de máquina florestal (1), cabeleireiro (1), costureira (1), cozinheiro (1), cozinheira (2), doméstica (1), estampador (1), impressor offset mono (1), manicure (1), manicure unha em gel (1), marinheiro auxiliar de convés (1), mecânico automotivo (2), mecânico de refrigeração (1), nutricionista (1), operador de caixa PCD (1), operador de empilhadeira (1), padeiro (1), representante comercial (1), retificador de eixo (1), retificador de eixo de cabeçote veicular (1), soldador (15), tosador (1), trabalhador rural (1), vendedor coorporativo (1) e vendedor externo (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Auxiliar de mecânico de autos (1), frentista PCD (1), mecânico de automóvel (1), polidor de automóveis (1), representante comercial autônomo (2), tosador de animais domésticos (1), programador de computador (2), cozinheiro do serviço doméstico (1), técnico automotivo (1) e auxiliar de sondagem (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente balconista (1), auxiliar de cozinha PCD (12), auxiliar de manutenção predial (2), auxiliar de mecânico de autos (1), camareira de hotel PCD (1), contínuo PCD (20), cozinheiro geral (1), eletricista de manutenção (1), empregado doméstico nos serviços gerais (2), instalador de aparelhos telefônicos (3), mecânico de automóvel (1), montador de máquinas de terraplenagem (2), operador de telemarketing ativo PCD (20), reparador de aparelhos eletrodomésticos (1), representante comercial autônomo (2), sorveteiro PCD (4), técnico automotivo (1), topógrafo (3) e vendedor interno (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (5), assistente de expedição (1), assistente de faturamento (9), auxiliar administrativo (1), auxiliar de coordenação de curso (1), auxiliar de estoque (3), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de serviços gerais (3), auxiliar de transporte-carga e descarga (11), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (2), barbeiro (2), borracheiro (1), chapeiro (1), cobrador (15), comprador (2), confeiteiro (3), consultor de vendas (20), consultor de vendas júnior (2), costureira (2), desinsetizador (1), eletricista - bombeiro hidráulico (1), estágio de ensino médio (9), estágio de técnico em administração (2), estágio em administração (3), estágio superior de administração (2), farmacêutico (3), forneiro (1), gerente de manutenção industrial (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (20), lanterneiro (1), mecânico de motos (1), moleiro (1), motorista carreteiro (10), motorista de ônibus (18), nutricionista (1), operador de marketing ativo (20), padeiro (4), pizzaiolo (3), promotor de vendas (2), repositor (1), representante de atendimento (40), salgadeira (1), técnica em nutrição (1), técnico de enfermagem (11), técnico de imobilização (1), técnico instalador (2), telefonista (4), vendedor externo (3) e vendedora (2).