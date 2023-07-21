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Ensino médio

Sejus lança edital de concurso com 600 vagas para inspetor penitenciário

Salário inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 08:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2023 às 08:58
Policial penal sejus
Sejus vai contar com reforço de novos Inspetores penitenciários  Crédito: Sejus/Divulgação
A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) publicou nesta sexta-feira (21) o edital de abertura de concurso público com 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O regime de trabalho é estatutário, que garante a estabilidade do servidor.
Do total de oportunidades, 420 são destinadas para ampla concorrência, 60 para pessoas com deficiência; 102 para negros e 18 para índios. 
O salário inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Podem concorrer candidatos de ambos os sexos.
Para participar, é necessário ter o ensino médio, carteira de habilitação na categoria B ou superior, entre outros requisitos.
Os interessados poderão se inscrever de 25 de julho a 24 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame. 
A taxa de participação é de R$ 68,80. Poderá solicitar isenção do pagamento do valor o candidato hipossuficiente economicamente, amparado pela Lei Estadual nº 9.652/2011, devendo comprovar cumulativamente: inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ser membro de família de baixa renda. Também pode solicitar o benefício aquele que for doador de medula óssea e que tenha sido convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas:
  • Prova objetiva
  • Redação
  • Teste de Aptidão Física
  • Exame psicotécnico
  • Exame de saúde e heteroidentificação
  • Investigação social
  • Curso de formação
As provas serão aplicadas em 8 de outubro e contarão com questões de Língua Portuguesa, Informática Básica, Raciocínio Lógico, Atualidades e noções de Direitos Humanos, Direito Administrativo, Direito Penal e Processo Penal.
A validade do concurso da Sejus será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
A Sejus é responsável pela administração do sistema penitenciário do Espírito Santo e conta com unidades em Cariacica, Vila Velha, Serra, Guarapari, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Marataízes, São Domingos do Norte e São Mateus.
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