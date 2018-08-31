Seis órgãos da União preparam concurso com salário de quase R$ 10 mil

PRF deve abrir processo seletivo em setembro Crédito: Divulgação/PRF

Seis órgãos do governo federal já anunciaram a intenção de abrir concursos públicos ainda este ano. No entanto, apenas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Advocacia-Geral da União (AGU) já têm autorização para a contratação de novos profissionais.

Os demais ainda dependem de um posicionamento do Ministério do Planejamento. A carência de servidores em instituições importantes, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), faz com que as instituições reforcem a necessidade de novas contratações.

CONFIRA OS CONCURSOS PREVISTOS

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai abrir concurso público com 100 vagas. As contratações já foram autorizadas pelo Ministério do Planejamento em 14 de junho. O prazo para a divulgação do edital é de seis meses, ou seja, até 14 de dezembro. Nos próximos dias deve ser divulgado o nome da banca organizadora do seu novo certame.

O concurso da AGU contará com vagas para administrador (48 vagas), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (1), técnico em assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5). Para todos estes cargos, é necessário ter formação de nível superior, com remuneração inicial de R$ 6.200, considerando vencimentos básicos e gratificações.

PRF

O concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já foi autorizado pelo Ministério do Planejamento. Esta semana, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou, em declaração para a imprensa, que o edital do certame deverá ser publicado em setembro. A previsão já havia sido divulgado, extra-oficialmente no dia 27, durante a cerimônia de posse do novo superintendente da PRF em Pernambuco, Alexandre Rodrigues da Silva.

A liberação do edital depende apenas da confirmação do nome da banca organizadora, o que deve ocorrer nos próximos dias. O concurso contará com 500 vagas para o cargo de policial rodoviário. A autorização do concurso, publicada em 27 de julho, determina um prazo de até seis meses para a publicação do edital, ou seja, até 27 de janeiro.

Para concorrer ao cargo de policial rodoviário é necessário possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

IBAMA

O pedido para o concurso do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está em tramitação no Ministério do Planejamento. O órgão solicitou a abertura de 1.888 vagas. Das oportunidades solicitadas, 759 são para a carreira de técnico administrativo, 832 para analista ambiental e 297 para analista administrativo.

As carreiras de analista ambiental e analista administrativo do concurso do Ibama exigem nível superior, enquanto a colocação de técnico administrativo aceita profissionais com ensino médio.

As remunerações iniciais correspondem a R$ 3.712,72 para técnico e a R$ 7.760,45 para analista. Nesses valores já está incluso o auxílio-alimentação de R$ 458.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguarda a autorização para abrir concurso público com 13.904 vagas. O pedido foi definido com base em estudos realizados pelo órgão e está em análise junto ao Ministério do Planejamento. A decisão depende de disponibilidade orçamentária.

Do total de vagas solicitadas, 10.101 vagas são para o cargo de técnico, 1.657 para o cargo de analista e 2.146 vagas para o cargo de perito médico. Os salários destes cargos são de R$ 5.447,78, R$ 8.357,07 e R$ 13.700,59, respectivamente. Todos os cargos também possuem auxílio alimentação de R$ 458.

ANTT

A Agência Nacional de Transportes (ANTT) solicitou ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) a abertura de novo concurso para a contratação de novos servidores. O pedido foi para preencher 379 vagas, sendo 60 para o cargo de especialista em regulação de serviços de transporte terrestres, 198 para técnico em regulação de serviços de transportes terrestres, 35 de analista administrativo e 86 para técnico administrativo. No entanto, ainda não houve posicionamento a respeito da autorização.

IBGE