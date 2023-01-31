Sedu abre vagas para auxiliar de secretaria escolar

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação de auxiliar de secretaria escolar, em caráter temporário, para atendimento das necessidades da rede escolar pública estadual do Espírito Santo. A remuneração é de R$ 1.302, mais auxílio-alimentação de R$ 225. A carga horária é de 30 horas semanais.

Para participar, é necessário ter o nível médio e curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de, no mínimo, 30 horas. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br , no período das 10 horas do dia 1º de fevereiro até as 17 horas do dia 8 de fevereiro de 2023. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

A seleção contará com duas etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório e eliminatório; e chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório.

O processo seletivo terá vigência de 12 meses, a partir da data de publicação do edital, podendo ser prorrogado por até igual período.

Atribuições do cargo

Coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da secretaria escolar, realizando: