Sedu abre vagas para auxiliar de secretaria escolar

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação de auxiliar de secretaria escolar, em caráter temporário, para atendimento das necessidades da rede escolar pública estadual do Espírito Santo. A remuneração é de R$ 1.302, mais auxílio-alimentação de R$ 225. A carga horária é de 30 horas semanais.
Para participar, é necessário ter o nível médio e curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de, no mínimo, 30 horas. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, no período das 10 horas do dia 1º de fevereiro até as 17 horas do dia 8 de fevereiro de 2023. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
A seleção contará com duas etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório e eliminatório; e chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório.
O processo seletivo terá vigência de 12 meses, a partir da data de publicação do edital, podendo ser prorrogado por até igual período.
Atribuições do cargo
Coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da secretaria escolar, realizando:
- a computação e a classificação dos dados referentes à organização da unidade escolar;
- o atendimento ao público, na área de sua competência;
- o encaminhamento da documentação recebida de aluno transferido à equipe pedagógica para verificação de sua regularidade e a necessidade de complementação curricular;
- a comunicação à equipe técnico-pedagógica dos casos de estudantes que necessitam regularizar sua vida na unidade escolar, seja quanto à falta de documentação, às lacunas curriculares e a outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos em legislação vigente e pela SEDU;
- a atualização dos registros do aproveitamento do rendimento escolar e da frequência dos estudantes;
- a manutenção dos registros dos prontuários dos alunos devidamente atualizados;
- a manutenção dos cadastros dos professores e de demais servidores devidamente atualizados;
- manter afixado em local visível e de fácil acesso os atos oficiais da unidade escolar;
- divulgar as informações referentes à unidade escolar mediante autorização da direção escolar;
- zelar pela guarda e pelo sigilo dos documentos escolares;
- organizar o serviço de atendimento a professores, estudantes e familiares/responsáveis, bem como a terceiros;
- cumprir regularmente as datas estabelecidas pela Sedu na entrega de documentos e informações no Sistema Estadual de Gestão Escolar – Seges e demais sistemas informatizados utilizados pela Secretaria de Estado da Educação;
- responsabilizar-se pela atualização e fidedignidade dos dados inseridos no Sistema Estadual de Gestão Escolar - Seges, no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIARHES e em demais sistemas utilizados pela Sedu;
- outras atribuições que lhe forem conferidas.