Sedu abre seleção para 40 vagas em curso técnico para área de vendas

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu 40 vagas para o curso técnico em Vendas, que será ofertado na Escola Estadual Antônio Carneiro Ribeiro, no município de Guaçuí. As inscrições podem ser feitas até 24 de junho de 2019, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.
A seleção é aberta a candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio ou que já tenham concluído. Para a classificação, serão consideradas as notas do resultado anual das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2018, ou ao último ano cursado pelo candidato.
A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 25 de junho, a partir das 15 horas, no site da Sedu e no endereço citado acima.
Os selecionados poderão fazer a matrícula no dia 26 de junho e vai até 1º de julho, na Secretaria da Escola Antônio Carneiro Ribeiro. Já as aulas começam em 22 de julho, no noturno.