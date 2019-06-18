Sedu abre 150 oportunidades para estudar no exterior

Oportunidade para estudar no Canadá, Inglaterra, Chile e Estados Unidos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) vai abrir 150 vagas em processo seletivo para Intercâmbio no exterior. As oportunidades são destinadas aos alunos da rede estadual de ensino matriculados nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs).

O Programa Intercâmbio Sedu 2019 oferece oportunidades para que estudantes possam estudar nos seguintes países: Canadá, Inglaterra, Chile e Estados Unidos.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de junho, no endereço eletrônico www.sedu.es.gov.br

Serão ofertadas 25 bolsas na modalidade High School, 115 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Inglês e 10 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Espanhol. Das 150 vagas abertas, 14 são destinadas a alunos do CEI de Cachoeiro de Itapemirim; 27 para os de Cariacica; 13 para estudantes do Centro de Idiomas de Colatina; 9 para Linhares; 9 para São Mateus; 26 para estudantes do CEI da Serra; 26 para CEI de Vila Velha e 26 para CEI Vitória.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar regularmente matriculado ou ter concluído em dezembro de 2018 o curso em um dos oito Centros de Idiomas do estado, estar cursando o ensino médio em escola da rede pública estadual de ensino do Espírito Santo; ter obtido, ao longo do ano letivo de 2018, frequência mínima de 95%; ter alcançado o rendimento mínimo de 90% no desempenho acadêmico; ter idade entre 15 e 16 anos e estar cursando a 1ª ou 2ª série do ensino médio em 2019, para concorrer à bolsa de intercâmbio na modalidade High School; ter idade mínima de 17 anos completos para concorrer na modalidade de Curso Intensivo de Inglês; e ter idade mínima de 16 anos completos para concorrer na modalidade Curso Intensivo de Espanhol.

O secretário Vitor de Angelo enfatiza que o Programa de Intercâmbio Estudantil, tem a proposta de possibilitar o aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas em Inglês ou Espanhol, bem como ao desenvolvimento da capacidade de expressar-se, com proficiência, em diferentes situações de comunicação, promovendo o desenvolvimento sócio educacional dos estudantes em país estrangeiro.