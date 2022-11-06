Se prepare! 206 concursos abertos têm mais de 25 mil vagas no Brasil

Governo do ES lançou edital de concurso com 200 vagas para analista do executivo Crédito: Hélio Filho / Secom

Estão abertos 206 concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos em todo o país. A oferta é de mais de 25,8 mil vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os postos disponíveis nesta segunda-feira (7) são para trabalhar em cargos efetivos e temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros.

Os salários podem chegar a R$ 35.462 no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. São cinco vagas para procurador do Ministério Público. As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 2 de dezembro.

O Tribunal de Contas do Espírito Santo também está com concurso aberto. O certame visa preencher uma vaga para conselheiro substituto, com remuneração que chega a R$ 33.689. O prazo para se inscrever segue até 5 de janeiro de 2023. O órgão tem ainda 20 oportunidades para auditor de controle externo. Neste caso, os novos servidores vão receber R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.

O governo do Espírito Santo lançou edital para contratar 200 analistas do Executivo. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os profissionais terão salário de R$ 6.582, 62, mais auxílio-alimentação de R$ 300. As inscrições começam na próxima quarta-feira (9) e podem ser feitas até 13 de dezembro.

Também estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Vila Velha. A oferta é de 60 vagas. O prazo vai até 5 de dezembro. Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.

Lista: os concursos públicos abertos, editais, vagas e prazos de inscrição