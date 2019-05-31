Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vagas de emprego

Santander contrata 400 profissionais da área de tecnologia

As vagas são para desenvolvedores, engenheiros de inteligência artificial e de dados, além de outros cargos. Parte das oportunidades é para o Campus de Geração Digital, em São Paulo

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 22:58

Publicado em 

30 mai 2019 às 22:58
Complexo do Geração Digital do Santander Crédito: Ricardo_Bassetti/Santander
O Santander vai reforçar o seu time de tecnologia com a contratação de cerca de 400 profissionais. As vagas técnicas têm foco em áreas relacionadas a plataformas digitais, dados, inteligência artificial e inovação. As principais posições são para cargos de: desenvolvedor java; arquiteto BPM/RPA; desenvolvedor android; desenvolvedor IOS; desenvolvedor web SPA, engenheiro de inteligência artificial e engenheiro de dados. Há oportunidade tanto para cargos técnicos quanto para funções de liderança.
> Ministério Público do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 800
O Santander oferece pacote de benefícios que inclui, entre outros: vale-alimentação e refeição; plano de saúde; participação nos lucros e bônus. As posições também proporcionam a possibilidade de aprender e se desenvolver usando tecnologia de ponta.
> Prefeitura de Alto Rio Novo abre seleção com salário de até R$ 8 mil
Segundo o diretor executivo de Tecnologia do Santander, Marino Aguiar, existem grandes alavancas para atrair e engajar esses talentos. “Temos uma remuneração competitiva, oportunidade de carreira e, principalmente, de desenvolvimento profissional em um ambiente dinâmico, motivador e desafiador. Estamos no meio da maior e mais acelerada transformação digital da indústria, oportunidade única de crescimento e aprendizado para os nossos colaboradores”, destaca.
> Ufes abre concurso para servidores com salário de até R$ 4,5 mil
A maioria dos postos de trabalho é para o Campus Geração Digital (Avenida Interlagos, 3501, Vila Arriete, em São Paulo), considerado referência no país em modernidade e dinamismo em local de trabalho, especialmente pensado para facilitar a comunicação, colaboração e o trabalho no modelo agile. Com amplo espaço a céu aberto, o local conta com quadra e campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira, sinuca, pebolim e wi-fi em todo o ambiente.
Os interessados podem se candidatar pelo portal.
INVESTIMENTO
O Santander Brasil responderá por 30% do investimento de US$ 2 bilhões previsto pelo Grupo Santander nos próximos anos para ampliar a digitalização de suas operações. O anúncio foi feito nesta semana pela presidente mundial da instituição, Ana Botín. Além disso, soluções desenvolvidas na unidade brasileira estão sendo internacionalizadas pelo grupo. Um exemplo são as contas de pagamento da Superdigital, que já está presente no Chile e no México. A próxima da lista é a Getnet, da área de adquirência, que se tornará uma plataforma global de pagamentos eletrônicos do Santander.
> Prefeitura de Vitória reabre inscrições para engenheiro e veterinário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Tecnologia Santander
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados