Santander contrata 400 profissionais da área de tecnologia

O Santander vai reforçar o seu time de tecnologia com a contratação de cerca de 400 profissionais. As vagas técnicas têm foco em áreas relacionadas a plataformas digitais, dados, inteligência artificial e inovação. As principais posições são para cargos de: desenvolvedor java; arquiteto BPM/RPA; desenvolvedor android; desenvolvedor IOS; desenvolvedor web SPA, engenheiro de inteligência artificial e engenheiro de dados. Há oportunidade tanto para cargos técnicos quanto para funções de liderança.
O Santander oferece pacote de benefícios que inclui, entre outros: vale-alimentação e refeição; plano de saúde; participação nos lucros e bônus. As posições também proporcionam a possibilidade de aprender e se desenvolver usando tecnologia de ponta.
Segundo o diretor executivo de Tecnologia do Santander, Marino Aguiar, existem grandes alavancas para atrair e engajar esses talentos. “Temos uma remuneração competitiva, oportunidade de carreira e, principalmente, de desenvolvimento profissional em um ambiente dinâmico, motivador e desafiador. Estamos no meio da maior e mais acelerada transformação digital da indústria, oportunidade única de crescimento e aprendizado para os nossos colaboradores”, destaca.
A maioria dos postos de trabalho é para o Campus Geração Digital (Avenida Interlagos, 3501, Vila Arriete, em São Paulo), considerado referência no país em modernidade e dinamismo em local de trabalho, especialmente pensado para facilitar a comunicação, colaboração e o trabalho no modelo agile. Com amplo espaço a céu aberto, o local conta com quadra e campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira, sinuca, pebolim e wi-fi em todo o ambiente.
Os interessados podem se candidatar pelo portal.
INVESTIMENTO
O Santander Brasil responderá por 30% do investimento de US$ 2 bilhões previsto pelo Grupo Santander nos próximos anos para ampliar a digitalização de suas operações. O anúncio foi feito nesta semana pela presidente mundial da instituição, Ana Botín. Além disso, soluções desenvolvidas na unidade brasileira estão sendo internacionalizadas pelo grupo. Um exemplo são as contas de pagamento da Superdigital, que já está presente no Chile e no México. A próxima da lista é a Getnet, da área de adquirência, que se tornará uma plataforma global de pagamentos eletrônicos do Santander.