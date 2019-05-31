Santander contrata 400 profissionais da área de tecnologia

Complexo do Geração Digital do Santander Crédito: Ricardo_Bassetti/Santander

Santander vai reforçar o seu time de tecnologia com a contratação de cerca de 400 profissionais. As vagas técnicas têm foco em áreas relacionadas a plataformas digitais, dados, inteligência artificial e inovação. As principais posições são para cargos de: desenvolvedor java; arquiteto BPM/RPA; desenvolvedor android; desenvolvedor IOS; desenvolvedor web SPA, engenheiro de inteligência artificial e engenheiro de dados. Há oportunidade tanto para cargos técnicos quanto para funções de liderança. vai reforçar o seu time de tecnologia com a contratação de cerca de 400 profissionais. As vagas técnicas têm foco em áreas relacionadas a plataformas digitais, dados, inteligência artificial e inovação. As principais posições são para cargos de: desenvolvedor java; arquiteto BPM/RPA; desenvolvedor android; desenvolvedor IOS; desenvolvedor web SPA, engenheiro de inteligência artificial e engenheiro de dados. Há oportunidade tanto para cargos técnicos quanto para funções de liderança.

O Santander oferece pacote de benefícios que inclui, entre outros: vale-alimentação e refeição; plano de saúde; participação nos lucros e bônus. As posições também proporcionam a possibilidade de aprender e se desenvolver usando tecnologia de ponta.

Segundo o diretor executivo de Tecnologia do Santander, Marino Aguiar, existem grandes alavancas para atrair e engajar esses talentos. “Temos uma remuneração competitiva, oportunidade de carreira e, principalmente, de desenvolvimento profissional em um ambiente dinâmico, motivador e desafiador. Estamos no meio da maior e mais acelerada transformação digital da indústria, oportunidade única de crescimento e aprendizado para os nossos colaboradores”, destaca.

A maioria dos postos de trabalho é para o Campus Geração Digital (Avenida Interlagos, 3501, Vila Arriete, em São Paulo), considerado referência no país em modernidade e dinamismo em local de trabalho, especialmente pensado para facilitar a comunicação, colaboração e o trabalho no modelo agile. Com amplo espaço a céu aberto, o local conta com quadra e campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira, sinuca, pebolim e wi-fi em todo o ambiente.

candidatar pelo portal. Os interessados podem se

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