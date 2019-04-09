Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 2020

Samarco deve abrir 300 vagas de emprego com retomada no ES

As vagas serão disponibilizadas nas áreas contábil, de meio ambiente, saúde e segurança, financeiro, operadores, inspetores, engenheiros e outros

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 20:48

Publicado em 

09 abr 2019 às 20:48
Portaria da Samarco: empresa depende de liberação de secretaria para retomar atividades Crédito: Vitor Jubini
A Samarco deve abrir cerca de 300 emprego com a previsão de retomada das atividades para o segundo semestre de 2020. A informação foi divulgada por representantes da empresa durante uma reunião interna na Câmara Municipal de Mariana, em Minas Gerais. As atividades da mineradora estão interrompidas desde novembro de 2015, após o rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira. 
As oportunidades de emprego serão para diferentes setores da empresa, como as operacionais e de suporte, segundo informou o gerente de Licenciamento e Meio Ambiente da Samarco, Marcio Perdigão.  As vagas serão disponibilizadas nas áreas contábil, de meio ambiente, saúde e segurança, financeiro, operadores, inspetores, engenheiros e outros.
Samarco deve abrir 300 vagas de emprego com retomada no ES
Segundo a comunicação da Câmara de Mariana, as vagas serão ofertadas aos poucos. Informações como inscrição e remuneração ainda não foram divulgadas, devido ao processo ainda não ter sido aberto. Também na reunião, o representante da Samarco informou que a mineradora trabalha para retomar as atividades de forma gradativa, com 26% da capacidade de produtiva. 
ATIVIDADES PARALISADAS
A enxurrada de rejeitos (a barragem abrigava cerca de 5,6 milhões de m² de lama), causou a morte de 19 pessoas e devastou, principalmente, o distrito mineiro de Bento Rodrigues. O Rio Doce também foi um grande atingido no desastre ambiental. Após os rejeitos percorrerem 500 quilômetros pelo rio, a lama chegou ao Espírito Santo e provocou prejuízos também em Colatina, Baixo Guandu, Linhares e São Mateus. 
Em Anchieta, onde houve o fechamento da sede da mineradora, o desastre ambiental impactou diretamente as finanças da cidade. É que o Produto Interno Bruto (PIB) do município caiu 73,7% em 2016. A economia do Estado retraiu em 9,6% no mesmo período.
RETOMADA
Após o rompimento de outra barragem, desta vez em Brumadinho, em janeiro deste ano, pertencente à mineradora Vale, houve a suspensão do licenciamento de todas as barragens no Estado mineiro. Por isso, a Samarco diz que trabalha para retomar as operações sem barragem, por adoção de novas tecnologias.
Em outubro de 2018, a mineradora iniciou as obras de Cava Alegria Sul, onde aplica as novas medidas, que consistem, por exemplo, em um sistema de filtragem que permite o reaproveitamento dos recursos hídricos. "A água retirada dos rejeitos será recirculada para os processos operacionais da empresa, o que reduz a captação externa", diz a nota da Samarco. 
> Veja mais publicações de Concurso e Emprego
Para que a empresa retome as atividades, é necessária a liberação da Licença de Operação Corretiva (LOC) pela a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad). "A Samarco propôs apresentar uma adequação no sistema de disposição de rejeitos (SDR), utilizando apenas a cava, sem construção de qualquer barramento", diz a secretaria. A nota diz, ainda, que a previsão de finalização da análise técnica e deliberação pela Câmara Técnica do Copam é para o primeiro semestre de 2019.
O QUE SIGNIFICA A LIBERAÇÃO
Se o requerimento de licença é apresentado quando o empreendimento está na fase de instalação ou operação, diz-se que ocorre o licenciamento corretivo. "Nesse caso, dependendo da fase em que é apresentado o requerimento de licença, tem-se a licença de instalação de natureza corretiva (LIC) ou a licença de operação de natureza corretiva (LOC)", explica a nota da secretaria. 
No caso da Samarco, como a empresa já tinha a permissão e perdeu todas as licenças após o desastre, o enquadramento é feito como LOC.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Brumadinho Concursos Públicos Concursos (ES) Empregos (ES) Samarco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados