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600 vagas

Saiba como se preparar para o concurso da Polícia Penal do ES

Embora o edital ainda não tenha sido publicado, especialista alerta que os interessados no certame devem começar a estudar com base no último documento
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jul 2024 às 13:42

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 13:42

Novo concurso vai selecionar 600 policiais penais
Novo concurso vai selecionar 600 policiais penais Crédito: Divulgação / Sejus
As provas para o concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo devem ocorrer apenas em 2025, mas os interessados já podem começar os estudos para garantir uma boa preparação, já que a disputa promete ser acirrada.
Edital do concurso da Polícia Penal do ES deve sair em março de 2025
Só para se ter uma ideia, na última seleção, que foi realizada no ano passado, atraiu mais de 38 mil candidatos que disputaram as 600 vagas oferecidas. O  novo processo seletivo tem como objetivo preencher 600 vagas. Para participar, é necessário ter o ensino médio e não há limite de idade. O salário inicial da carreira é de R$ 4,7 mil.
Segundo a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, é crucial que o candidato comece a se preparar imediatamente. Embora o edital ainda não tenha sido publicado, ela alerta que os interessados no certame devem começar a estudar com base no último documento
“As matérias exigidas podem sofrer pequenas alterações, mas, em geral, o conteúdo programático tende a ser semelhante. Seguir o documento anterior é uma maneira eficaz de antecipar suas necessidades de estudo. Este é o momento de montar um cronograma, identificar suas áreas de maior dificuldade e focar no estudo dos conteúdos exigidos”, comenta.
Na última seleção, os participantes foram avaliados nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Informática Básica; Raciocínio Lógico; Atualidades; Noções de Direitos Humanos; Noções de Direito Administrativo; Noções de Direito Penal; Noções de Processo Penal, além de redação.

Confira as dicas

01

Planejamento

Elabore um plano de estudo detalhado, distribuindo as matérias ao longo do seu tempo disponível até a publicação do edital.

02

Novo programa

Quando o documento for publicado, faça um novo cronograma até a data da prova.

03

Revisão

Faça revisões semanais, garantindo que o conhecimento seja consolidado.

04

Testes

Resolva questões de provas anteriores, focando nos padrões de cobrança e nos tipos de questões mais frequentes.

05

Informações

Mantenha-se atualizado com notícias sobre o concurso e invista em materiais de qualidade, com conteúdo atualizado e específico para o concurso de Policial Penal.

06

Foco

Se possível, inscreva-se em um curso preparatório que ofereça aulas e orientações específicas para este concurso, sendo que participar de grupos de estudo pode ser benéfico para troca de conhecimento e resolução de dúvidas.

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