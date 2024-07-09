Saiba como se preparar para o concurso da Polícia Penal do ES

Novo concurso vai selecionar 600 policiais penais Crédito: Divulgação / Sejus

As provas para o concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo devem ocorrer apenas em 2025, mas os interessados já podem começar os estudos para garantir uma boa preparação, já que a disputa promete ser acirrada.

Só para se ter uma ideia, na última seleção, que foi realizada no ano passado, atraiu mais de 38 mil candidatos que disputaram as 600 vagas oferecidas. O novo processo seletivo tem como objetivo preencher 600 vagas. Para participar, é necessário ter o ensino médio e não há limite de idade. O salário inicial da carreira é de R$ 4,7 mil.

Segundo a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, é crucial que o candidato comece a se preparar imediatamente. Embora o edital ainda não tenha sido publicado, ela alerta que os interessados no certame devem começar a estudar com base no último documento

“As matérias exigidas podem sofrer pequenas alterações, mas, em geral, o conteúdo programático tende a ser semelhante. Seguir o documento anterior é uma maneira eficaz de antecipar suas necessidades de estudo. Este é o momento de montar um cronograma, identificar suas áreas de maior dificuldade e focar no estudo dos conteúdos exigidos”, comenta.

Na última seleção, os participantes foram avaliados nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Informática Básica; Raciocínio Lógico; Atualidades; Noções de Direitos Humanos; Noções de Direito Administrativo; Noções de Direito Penal; Noções de Processo Penal, além de redação.

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