Saiba como se preparar para o concurso da Guarda Municipal de Vitória

Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal Crédito: PMV/Divulgação

A prova objetiva do concurso público da Guarda Municipal de Vitória será aplicada no dia 14 de julho, das 13 às 16h30, em Vitória. Apesar de faltar menos de três meses para o teste, os candidatos devem começar a preparação o quanto antes.

O exame será dividido em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação).

O processo seletivo da Guarda Municipal de Vitória oferece 100 vagas imediatas para agentes para atuarem na segurança ostensiva e viária da cidade, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter o ensino médio, no máximo 30 anos e atender aos requisito altura, sendo, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens.

A remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando o subsídio de RS 3.967,40; escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); auxílio-alimentação de R$ 660, além de auxílio-fardamento (anual) de R$ 1.800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

A diretora pedagógica do CEP, Ivonel Goldner, observa uma característica bastante peculiar no edital. Ela comenta que, embora tenham dividido a prova objetiva em dois módulos, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, cada disciplina terá o mesmo número de questões, 10, com o mesmo peso, ou seja, cada questão valerá 1 ponto, totalizando 60 questões e, no máximo, 60 pontos.

“Isso indica que o candidato terá que se dedicar igualmente a todas as disciplinas, não havendo aquela ocorrente situação de as matérias dos conhecimentos específicos terem peso maior. O aluno deve dividir igualmente os dias e horas de estudos entre todas as disciplinas cobradas, resultando em torno de 15 dias para cada matéria cobrada”, ressalta.

Segundo ela, a FGV, embora nas questões de Direito, costumeiramente, cobre texto seco da lei, elabora questões extensas, desgastantes, com a finalidade de esgotar o candidato, solicitando também um razoável conhecimento de jurisprudência.

“Nas questões de Língua Portuguesa, a banca exige muita interpretação de texto e nas questões de Raciocínio Lógico, prefere a matemática tradicional, exigindo cálculos envolvendo geometria, proporcionalidade e porcentagem. Embora sejam questões longas e cansativas, o nível da exigência é considerado razoável, com nível médio de dificuldade”, avalia.

Ivone Goldner destaca ainda que a banca tem excelente nível técnico, com questões bem elaboradas e costuma ser bem fiel ao conteúdo programático proposto, trazendo questionamentos sobre o que efetivamente foi previsto, sem surpresas ao candidato. Ela diz ainda que a empresa costuma variar o conteúdo cobrado, sempre trazendo questões inéditas, com abordagem adequada ao seguimento do órgão para o qual está realizando o concurso.

“É necessário que o candidato, durante a preparação para a prova objetiva, também já treine, de forma direcionada, para o teste de aptidão física, pois não haverá tempo hábil após a realização da primeira prova”, finaliza.

As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 20 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca responsável pela organização do processo seletivo.